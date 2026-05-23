Como consecuencia del brote de ébola que se vive en la República Democrática del Congo, el gobierno de Estados Unidos le exigió a la Selección de fútbol de ese país cumplir con una burbuja sanitaria previa a su viaje a la ciudad de Houston, donde hará base para jugar la Copa del Mundo 2026.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo del gobierno estadounidense, fue quien confirmó la nueva disposición para un combinado que ya se trasladó a Bélgica para cumplir con su preparación debido a los graves problemas que aquejan a su propio país.

La salida de toda la nómina de África no alcanzó como medida preventiva y fue así que el país de América del Norte tomó esta determinación, poniendo en duda hasta los partidos de preparación que el Congo tenía previstos.

El ébola mantiene en alerta no sólo a la República Democrática del Congo, sino al mundo entero.

"Hemos sido muy claros con Congo. Deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder viajar a Houston el 11 de junio", fue lo que dijo el funcionario yanqui. En caso de no acatar las exigencias sanitarias, la Selección corre el riesgo de no poder cumplir con su segunda participación histórica en un Mundial de fútbol.

A la organización de la Copa del Mundo no le alcanzó la salida del propio país para montar la concentración, ni que el lugar de residencia de la gran mayoría de la delegación confirmada sea Francia.

Atento Chile

Uno de los partidos amistosos que el Congo tiene previstos disputar es ante el combinado de Chile, el 9 de junio en España. Antes, la agenda de los mundialistas incluye una prueba contra Dinamarca en Bélgica (3 de junio).

Congo forma parte del Grupo K en el Mundial 2026 junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán en la que será su segunda participación en la máxima cita.