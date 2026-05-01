Tras siete días de tensión, la prensa regresará a la Casa Rosada ¿Cómo sigue el vínculo con el Gobierno?

Tras una semana de tensión, el gobierno de Javier Milei decidió dejar sin efecto la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, una medida inédita desde el regreso de la democracia que había generado fuertes cuestionamientos de entidades periodísticas, cámaras empresariales y sectores de la oposición.

Según informó el diario LaNación, el próximo lunes los trabajadores de prensa podrán volver a ingresar a Balcarce 50. En las últimas horas, distintos medios comenzaron a recibir correos electrónicos con la confirmación oficial de la autorización, en paralelo con la preparación de una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, prevista para ese mismo día a las 11.

Manuel Adorni encabezará la conferencia de prensa prevista para el lunes tras la reapertura.

La restricción había sido dispuesta el jueves pasado sin previo aviso. En un primer momento, el Gobierno argumentó la necesidad de profundizar una investigación sobre una presunta infiltración extranjera en medios de comunicación. En ese contexto, periodistas de siete medios vieron limitado su acceso durante más de dos semanas, mientras que la Casa Militar —dependiente de Karina Milei— presentó una denuncia penal contra dos periodistas del canal TN por presunto espionaje ilegal, tras la difusión de imágenes de sectores internos de la sede gubernamental.

“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, había explicado el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari.

Durante esos días, los cronistas debieron trasladar su trabajo a bares y espacios cercanos a la Casa Rosada, mientras se multiplicaban los rechazos. Entre las voces críticas se pronunciaron entidades como ADEPA, FOPEA y AEDBA, además de dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil.

El clima de confrontación tuvo otro episodio el miércoles, cuando el Presidente protagonizó cruces con periodistas en el Congreso. Al ingresar al recinto, evitó responder preguntas y, ante las consultas sobre la continuidad de Adorni, lanzó: “Corruptos son ustedes”. La escena se repitió a la salida, cuando, sin detenerse, respondió con insultos a nuevas preguntas: “¡Chorros!”.