El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la formación de una ciclogénesis que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un período de inestabilidad que se extenderá al menos por 48 horas. Según el organismo, se prevén lluvias persistentes hasta el martes por la noche, acompañadas de ráfagas de viento del sector sur que podrían alcanzar los 70 km/h.

Para la madrugada del martes, se esperan lluvias fuertes con probabilidades de entre 40% y 70%, una temperatura de 18° y vientos del sur con ráfagas intensas. Ya en la mañana, las precipitaciones serán más aisladas, con probabilidades de entre 10% y 40%, temperatura de 19° y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Durante la tarde, el mal tiempo continuará con lluvias aisladas (40% a 70%), una máxima de 21° y vientos del sur de hasta 31 km/h. Hacia la noche, se mantendrán las condiciones inestables, con probabilidad de lluvias entre 40% y 70%, una temperatura de 19° y ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica una mejora gradual. El miércoles 8 se presentará mayormente nublado, con temperaturas entre 17° y 22° y baja probabilidad de lluvias. El jueves 9 tendrá cielo mayormente nublado, con mínima de 14° y máxima de 23°. En tanto, el viernes 10 se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 13° y 23°.

La ciclogénesis es un fenómeno que implica la formación de un centro de baja presión atmosférica, lo que favorece tormentas, lluvias persistentes y vientos intensos. En este caso, avanzaría desde el norte y el oeste hacia el centro del país, intensificándose en la región del Litoral y la provincia de Buenos Aires.