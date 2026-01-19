Desde 2017, momento que fue nombrado Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Ariel Toviggino realizó 72 viajes al exterior, 53 de ellos en lujosos aviones privados. A un promedio de 150.000 dólares cada viaje, se estima que gastó más de 7.000.000 de dólares. Esta estimación no incluye los vuelos comerciales. Uno de esos vuelos lo hizo en un avión que es propiedad de Javier Faroni, el recaudador de la AFA en el exterior desde el 2021.

Por ejemplo, en nueve viajes se trasladó en un Gulfstream G400 GLF4, conocido por su sofisticación y comodidad, ofrece una cabina espaciosa y dividida en tres zonas. Las comodidades incluyen una cocina completamente dimensionada, asientos reclinables, divanes, lavabo delantero o trasero y un gran maletero, accesible durante el vuelo. En general, estos modelos tienen capacidad para 12-18 pasajeros y cuentan con suficiente espacio para hasta 24 maletas Además, el G400 tiene un alcance capaz de conectar ciudades como Los Ángeles y Nueva York sin escalas.

En paralelo, se sabe que la empresa TourProdEnter del empresario Javier Faroni, que es el agente recaudador dela AFA en el exterior y ahora está investigado por la Justicia por supuesto lavado de dinero, hizo pagos a compañías aéreas por vuelos privados pero no se sabe cuáles. De unos 300 millones de dólares que Faroni recaudó por la venta de la imagen de la selección nacional de Lionel Messi, de camisetas y de derechos en apuestas on line, unos 42 fueron derivados a empresas fantasmas, tres de ellas vinculadas con el entorno de Toviggino.

La causa judicial más importante que afronta es la que investiga el juez Marcelo Aguinsky que busca determinar al verdadero dueño de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares. El hombre fuerte de la AFA, detrás del “Chiqui” Tapia, registra vuelos a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y a la final de la Copa América USA 2024 y otros a destinos menos vinculados a su rol de Tesorero de la AFA, según una investigación de Clarín.

La cantidad total de vuelos realizados por Toviggino asciende a 150 tramos (idas y vueltas), equivalente a 75 viajes, entre el 9 de junio de 2007 y el 10 de noviembre de 2025. De estos, el tesorero de la AFA se trasladó el 71 por ciento de las veces -107 idas y/o vueltas, que equivalen a 53 viajes- en aeronaves privadas y/o ejecutivas. El resto fueron por aerolíneas comerciales.

Los destinos más visitados fueron: Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Hay que aclarar que, en varias oportunidades, se utilizaron estos destinos como escala para, luego, ir a otro lugar.

Uno de los aviones lujosos que utilizo el presidente del Consejo Federal

Para sus viajes ejecutivos, Toviggino tuvo preferencia por Flyzar, con quienes realizó 18 viajes -37 idas y vueltas-. Esta empresa es propiedad de Gustavo Carmona y del helicóptero que realizó 60 traslados a la mansión de Villa Rosa, Pilar. Los pilotos del helicóptero esta semana declararon como testigos y afirmaron no recordar a quiénes trasladaron, en 60 vuelos a Pilar, y cayeron en varias contradicciones.

Carmona es dueño, también, de Winter Palace SAS LLC, la empresa que más le facturó a TourProdEnter LLC (US$ 1.5 millones), en concepto de aviones privados, vuelos charters y gastos vinculados a la operatoria aérea, de acuerdo con lo publicado por el diario La Nación.

También utilizó aeronaves operadas por Alas del fin del Mundo SRL, vinculada al empresario fueguino Nazareno Natale, que le facturó US$ 1.3 millones a TourProdEnter LLC. Además, de Baires Fly SA, compañía que, según probó el fiscal del caso Spagnuolo, Franco Picardi, emitió facturas adulteradas, de viajes que nadie realizó.

Las otras aeronaves son de: Albajet SA, que pertenece al Grupo Albanesi, conglomerado del que Armando Loson es dueño investigado en la causa de los Cuadernos de las Coimas; Dorinka SRL, que es parte del Grupo de Narváez; Emes Air SA, una de las compañías del Grupo EMES, fundado y liderado por Marcelo Mindlin; Mitwok SA, sociedad que tiene como su principal accionista a la Empresa de Energía del Cono Sur SA (EDELCOS) -poseen el 51 por ciento de EDENOR- y Feeling Air SA. Muchos empresarios cuando no usan sus aviones los alquilan como taxis aéreos.

Por otra parte, Toviggino utilizó en 9 oportunidades un Gulfstream G400, modelo GLF4, número de serie (MSN, por sus siglas en inglés): 1522, de 2003, que tuvo hasta hace unos meses la matrícula T7-SUE, hasta que, en septiembre de 2025, se matriculó en la Argentina como LV-SYG. Desde ese momento, el avión es operado por Flyzar.