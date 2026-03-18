El empresario Lázaro Báez fue sobreseído de manera parcial en una causa por evasión fiscal, en una decisión que se apoyó directamente en la reciente Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, que aplicó los nuevos parámetros establecidos por la ley para dejar sin efecto parte de la acusación vinculada a la firma Austral Construcciones.

Una ley nueva que cambia el escenario

El punto central de la decisión está en los pisos que fijó la nueva legislación para los delitos tributarios.

A partir de esos montos, varios de los períodos investigados quedaron fuera del alcance penal, lo que derivó en el sobreseimiento parcial del empresario y de otros imputados en la causa.

El cambio no surgió de una revisión del expediente ni de nuevas pruebas, sino de la aplicación directa de la normativa aprobada recientemente en el Congreso.

Qué partes de la causa siguen en pie

A pesar del sobreseimiento, Báez no quedó completamente desligado del proceso judicial.

El empresario deberá enfrentar un juicio oral por la deuda correspondiente al año 2012, que no quedó alcanzada por los nuevos umbrales fijados por la ley.

Ese tramo de la causa continuará su curso en la Justicia, mientras que el resto quedó cerrado bajo el nuevo marco legal.

Quiénes más fueron beneficiados

La decisión también alcanzó a otras 11 personas vinculadas a la operatoria investigada, entre ellas los hijos de Báez: Martín, Leandro y Luciana.

Además, el sobreseimiento incluyó a otros imputados relacionados con la estructura de la empresa, todos en el marco de la misma causa por evasión.

Un fallo que reabre el debate

La aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal en un expediente de alto perfil vuelve a poner el foco en el alcance concreto de la normativa.

El caso muestra cómo un cambio en las reglas puede modificar el curso de investigaciones en marcha, incluso en etapas avanzadas.

Con parte de la causa cerrada y otra aún en trámite, el expediente de Báez suma un nuevo capítulo atravesado por una ley reciente que ya empieza a tener efectos concretos en tribunales.