Un debate sensible en una fecha clave

Después de Navidad y en medio de un calendario legislativo ajustado, el Senado de la Nación se prepara para tratar este viernes 26 de diciembre uno de los proyectos más controvertidos impulsados por el Gobierno nacional: la denominada Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que se tratará junto con el Presupuesto 2026, ambos proyectos que vienen de Diputados.

La iniciativa llega al recinto tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y forma parte del paquete de leyes que el oficialismo considera prioritarias antes de cerrar el año, junto con el Presupuesto 2026. La convocatoria a la sesión fue realizada por la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Qué busca la ley y por qué genera polémica

El proyecto propone modificar el Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario bajo una premisa central: que el contribuyente sea considerado cumplidor salvo prueba en contrario. En la práctica, esto implica reducir controles, limitar denuncias penales y facilitar el ingreso de capitales no declarados al circuito formal.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es atraer dólares que hoy están fuera del sistema financiero y volcarlos a la economía real. Sin embargo, el debate vuelve a abrir una herida conocida: la desigualdad entre quienes siempre cumplieron y quienes podrían blanquear fondos sin explicar su origen.

El antecedente que genera desconfianza

Uno de los puntos más sensibles del debate es el recuerdo del blanqueo de capitales impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando muchos contribuyentes denunciaron que, tras ingresar al régimen, se modificaron las reglas y se incorporaron nuevos impuestos.

Sobre este punto, el senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, defendió el proyecto en diálogo con AM550 y aseguró que la intención es evitar que esa situación se repita.

“Básicamente es generar el marco para que si se sacan dólares del colchón o se hace blanqueo no pase lo que pasó el gobierno de Macri, que se hizo blanqueo y después se incorporó impuestos y se cambió las reglas del juego”, aclaró.

Según Cervi, el oficialismo busca dar previsibilidad a quienes ingresen capitales al sistema financiero.

“Lo que se busca es que, si ingresan al sistema estos dólares, que se calcula que es equivalente casi a la deuda externa en la Argentina dando vueltas, y que se incorpora a la inversión, podría ser una inyección importante para motorizar la economía”, vaticinó el legislador neuquino.

Las diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza: “se pueden arreglar”

El senador se refirió al vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO como una relación atravesada por matices internos y reacomodamientos políticos, más que por una ruptura formal. Señaló que dentro del PRO conviven distintas vertientes y que algunas mantienen una cercanía evidente con el oficialismo, como el sector que integra el senador Luis Juez, que conformó un interbloque con LLA en el Congreso.

En ese marco, Cervi minimizó las tensiones existentes y planteó que no se trata de un quiebre estructural entre los espacios, sino de diferencias que forman parte de la dinámica política. Mencionó el rol de Diego Santilli, quien integra el gabinete nacional, como un ejemplo de los canales de diálogo abiertos, y remarcó que su pertenencia al PRO refleja precisamente esa diversidad interna del partido.

El senador también destacó que este proceso de acercamiento no se limita al plano nacional. Aseguró que en Neuquén varios dirigentes del PRO se han acercado a La Libertad Avanza y vinculó ese movimiento con el liderazgo de Patricia Bullrich, a quien atribuyó la contención de un sector del partido. Según planteó, estos realineamientos forman parte de una reconfiguración política que se da de manera natural y que, en algunos casos, ya tuvo impacto electoral.

Qué cambió Diputados y qué define ahora el Senado

La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada en Diputados con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones, y ahora queda en manos del Senado definir si se convierte en ley.

Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:

La actualización de los montos mínimos para que una infracción tributaria tenga consecuencias penales.

La extinción de la acción penal si prescriben las facultades del fisco para reclamar la deuda.

La limitación de denuncias penales cuando no pueda acreditarse dolo.

Un régimen opcional y simplificado de declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales.

Presupuesto e inocencia fiscal, el combo del oficialismo

Cervi remarcó que tanto el Presupuesto 2026 como la inocencia fiscal forman parte de una misma estrategia económica del Gobierno.

“Hoy las leyes que son prioritarias son el Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal, es importante que se apruebe ahora, básicamente para usar este dinero que puede repercutir en inversiones”, insistió.

También vinculó estas iniciativas con otras reformas estructurales que el oficialismo impulsa para los próximos meses.

Un mensaje que divide y vuelve a incomodar

Mientras el Gobierno apuesta a mostrar previsibilidad y atraer dólares, el proyecto vuelve a encender un debate incómodo: qué señal se envía a quienes pagan impuestos en regla y qué costo social tiene flexibilizar los controles fiscales.

Con posiciones enfrentadas y un clima cargado de desconfianza, el Senado definirá este viernes si la Argentina avanza hacia un nuevo esquema de blanqueo, esta vez bajo el nombre de “inocencia fiscal”, en una discusión que promete dejar más preguntas que certezas.

La entrevista completa