El Gobierno nacional anunció un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Starlink para ampliar la conectividad en establecimientos educativos rurales de todo el país. La iniciativa contempla la instalación de internet satelital en unas 6.000 escuelas que actualmente presentan dificultades de acceso a la red o directamente no cuentan con conexión.

El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei durante la Exposición Rural, donde destacó que la empresa fundada por Elon Musk aportará los equipos y el servicio necesarios para poner en marcha el programa. Según explicó, Starlink entregará 6.000 kits satelitales junto con 24 meses de conectividad de alta velocidad para cada institución alcanzada.

De acuerdo con lo informado, el servicio incluirá acceso prioritario a internet y estará orientado especialmente a establecimientos ubicados en zonas alejadas, donde las redes tradicionales enfrentan dificultades técnicas o económicas para llegar.

El plan prevé además la participación del Estado nacional una vez concluido el período inicial de donación. En ese sentido, el ENACOM asumirá el financiamiento de un año adicional de conectividad para garantizar la continuidad del servicio en los establecimientos beneficiados.

La iniciativa busca reducir la brecha digital que afecta a miles de estudiantes de zonas rurales, facilitando el acceso a contenidos educativos, plataformas virtuales y herramientas tecnológicas que hoy forman parte de los procesos de enseñanza. Distintos estudios sobre conectividad educativa señalan que el acceso a internet sigue siendo uno de los principales desafíos en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

El acuerdo también se enmarca en la expansión de Starlink en Argentina, luego de que la compañía recibiera autorizaciones regulatorias para ampliar sus operaciones en el país.

Con este programa, el Gobierno apuesta a mejorar la infraestructura tecnológica de miles de escuelas rurales y avanzar hacia una cobertura de conectividad más amplia en el sistema educativo argentino.