Vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul han denunciado intentos de fraude con supuestos representantes de la empresa de internet satelital, Starlink. A través de una llamada con prefijo de Córdoba, buscan obtener datos o dinero de la víctima.

La situación ha puesto en alerta a los habitantes de la comarca, quienes reportaron que personas desconocidas se están comunicando para ofrecer supuestas conexiones y equipos del servicio de internet satelital Starlink, aunque se trata de una maniobra de engaño.

Los testimonios coinciden en que los contactos se realizan desde números con el prefijo 0351, correspondiente a la provincia de Córdoba. En detalle identificaron el número 351 316-6675 como uno de los involucrados que llama para estafar.

Los estafadores utilizan el creciente interés por la tecnología satelital y los avances para captar la atención. Prometen una instalación inmediata o descuentos exclusivos e intentan que los vecinos realicen pagos anticipados o brinden datos personales.

Como en cada caso de presunta estafa, solicitan no contestar llamadas de números desconocidos, no brindar datos personales ni realizar transferencias.

Se debe tener en cuenta que Starlink:

No realiza ventas domiciliarias ni telefónicas a través de intermediarios informales.

Los trámites de adquisición se gestionan generalmente de manera online y oficial.

El uso de prefijos de otras provincias es una señal de alerta común en este tipo de delitos.

También sugieren bloquear el número indicado (351 316-6675) y advertir a familiares, especialmente a personas mayores, quienes suelen ser el blanco principal de estos engaños.

Las denuncias, en caso de haber sido víctima, deben realizarse en la comisaría más cercana o la fiscalía.