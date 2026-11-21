La tarjeta SUBE tendrá una interrupción parcial de sus servicios durante 12 horas del domingo 22 de noviembre por una actualización programada del sistema. Los trabajos comenzarán a las 00 y se extenderán hasta las 12, según informaron desde el sistema de transporte.

Durante ese período, los usuarios no podrán realizar recargas, acreditar saldo ni consultar cuánto dinero tienen disponible. También quedarán temporalmente fuera de servicio la aplicación SUBE, la página web oficial y la atención telefónica.

La interrupción alcanzará a los pasajeros de las localidades donde funciona el sistema SUBE en todo el país. Sin embargo, se podrá viajar en colectivos y subtes con normalidad si la tarjeta física o digital tiene saldo previamente acreditado.

Qué servicios de SUBE estarán suspendidos el domingo

La actualización afectará tanto las operaciones presenciales como las electrónicas. Durante las 12 horas previstas para los trabajos técnicos, no estarán disponibles los siguientes servicios:

Recargas y acreditación de saldo: no se podrán comprar ni acreditar cargas electrónicas o presenciales.

Aplicación SUBE: permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento.

Consulta de saldo: no se podrá verificar el crédito disponible mediante los canales afectados.

Página web oficial: el sitio de SUBE no estará disponible.

Atención telefónica: se interrumpirá este canal de consultas.

Aplicación Cuándo SUBO: no se podrá consultar en tiempo real la ubicación de los colectivos.

Según se informó oficialmente, los trabajos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema SUBE. Por ese motivo, se recomienda realizar las cargas y consultas necesarias antes de que comience la interrupción.

Cómo viajar en colectivo y subte durante el corte de SUBE

La suspensión no significa que las tarjetas dejarán de funcionar para pagar los viajes. Los pasajeros que tengan saldo disponible podrán utilizar su SUBE física o digital durante toda la mañana del domingo.

El sistema permite acumular hasta $40.000 de saldo por tarjeta. Por eso, quienes tengan previsto utilizar el transporte público durante ese período pueden anticipar las recargas y acreditar el dinero antes de la medianoche del sábado.

También habrá otras alternativas para pagar los viajes en los servicios que tengan habilitada esta modalidad:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto .

Celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC , asociados a esas tarjetas.

Códigos QR mediante billeteras electrónicas habilitadas.

La disponibilidad de estas alternativas dependerá de los validadores y medios de pago aceptados en cada servicio de transporte.

A qué hora volverán a funcionar los servicios de SUBE

De acuerdo con el cronograma informado, la interrupción comenzará a las 00 del domingo 22 de noviembre y finalizará a las 12 del mismo día.

Una vez terminadas las tareas de actualización, se prevé que vuelvan a funcionar las recargas, la acreditación de saldo, la aplicación, las consultas y los demás canales afectados.

Hasta entonces, la principal recomendación para los pasajeros es revisar el crédito disponible y anticipar cualquier operación que necesiten realizar.

Dónde y cómo cargar la tarjeta SUBE antes del domingo

Quienes necesiten cargar dinero en su tarjeta podrán hacerlo antes del inicio de la actualización mediante distintas alternativas.

Las opciones disponibles son:

Puntos SUBE: permiten realizar recargas de manera presencial.

Centros de Atención del AMBA: admiten cargas con tarjetas de débito o crédito.

Aplicación SUBE: permite realizar cargas electrónicas.

Home banking y cajeros automáticos: ofrecen alternativas para comprar saldo.

Billeteras virtuales: permiten cargar dinero desde el celular.

Después de realizar una carga electrónica, es necesario acreditar el dinero en la tarjeta. Esto puede hacerse mediante una Terminal Automática, las validadoras de colectivos en localidades donde funciona Carga a Bordo o la aplicación SUBE.

Para utilizar la acreditación desde el celular se necesita un dispositivo Android 6 o superior con tecnología NFC.

La recomendación es completar tanto la recarga como su acreditación antes de la medianoche del sábado, ya que ambas operaciones estarán interrumpidas durante el mantenimiento.

El impacto en los pasajeros y las alternativas de pago

La actualización vuelve a poner en primer plano la importancia de contar con diferentes medios para pagar el transporte público. Aunque SUBE continúa siendo una herramienta central del sistema, la incorporación de tarjetas bancarias, celulares y códigos QR amplió las posibilidades de pago en distintas ciudades.

Esto permite que los pasajeros tengan otras opciones cuando no puedan utilizar los servicios habituales de recarga de SUBE, siempre que la línea y el validador admitan el medio de pago elegido.

De todos modos, conviene verificar qué alternativas están disponibles en cada recorrido antes de depender de ellas.

Qué deben tener en cuenta los usuarios antes del domingo

Para evitar inconvenientes durante la interrupción, hay tres cuestiones importantes:

Revisar el saldo: consultar cuánto dinero queda disponible antes de la medianoche del sábado. Anticipar las recargas: comprar y acreditar el dinero antes del inicio de los trabajos. Verificar otros medios de pago: comprobar si los colectivos que utilizan aceptan tarjetas sin contacto, NFC o QR.

La actualización está prevista para el domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00. Hasta el momento, el cronograma informado contempla el restablecimiento de los servicios una vez finalizadas las tareas técnicas.