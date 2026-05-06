El Gobierno aumentó esta semana la proporción de los subsidios al gas en las tarifas correspondientes a mayo, generando un mayor interés entre los usuarios por conocer si reúnen los requisitos para acceder al beneficio y cuál es el procedimiento para gestionarlo.

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), vigente desde principios de 2026, está destinado a hogares que cumplan con determinadas condiciones socioeconómicas y patrimoniales. Durante este mes, los usuarios de gas natural y propano por red incluidos en el régimen recibirán una bonificación del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado, debido a que el Gobierno sumó un aumento del 25% al subsidio general del 50% aplicado durante los meses de mayor consumo.

Quiénes pueden acceder

Para recibir los subsidios focalizados, los hogares deben tener ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC. Actualmente, el límite máximo asciende a $4.303.391,43.

Además, se incluyen aquellos hogares que, aunque no cumplan con el límite de ingresos, tengan integrantes con alguna de las siguientes condiciones:

Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Hogares no alcanzados por el subsidio

No podrán acceder a los beneficios aquellos hogares cuyos integrantes tengan:

Al menos un automóvil con antigüedad igual o menor a tres años (excepto si hay un titular con CUD).

Tres o más inmuebles en conjunto.

Embarcaciones de lujo.

Aeronaves.

Activos societarios.

Cómo solicitar el subsidio

Los usuarios deben ingresar a la página oficial del Ministerio de Economía para iniciar el trámite. La inscripción requiere la siguiente documentación:

Número de medidor y número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que figuran en la factura.

DNI vigente de cada integrante del hogar.

Número de CUIL de cada miembro mayor de 18 años.

Dirección de correo electrónico personal de uso habitual.

El paso siguiente consiste en registrarse en el ReSEF, completando el formulario digital que funciona como declaración jurada. En él se solicitan datos sobre ingresos, cantidad de integrantes, situación laboral y otra información relevante para la evaluación del beneficio.

Una vez finalizada la inscripción, el Ministerio inicia un proceso de verificación de la información proporcionada. Cuando se comprueba que el hogar cumple con los requisitos, se comunica la aprobación del subsidio.

Hogares con trámites previos

Los usuarios que ya estaban registrados en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a gestionar la inscripción. Tampoco deberán realizar nuevamente el trámite quienes ya se hayan registrado bajo el actual esquema SEF para acceder a la bonificación adicional.