El Gobierno Nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto que propone un recorte significativo en los subsidios al gas, con el objetivo de reconfigurar el régimen de Zonas Frías y limitar su alcance a regiones específicas del país. La iniciativa establece que los beneficios quedarán restringidos a la Patagonia, Malargüe, la Puna y a los hogares considerados vulnerables dentro de esquemas focalizados.

Según los fundamentos oficiales, la decisión apunta a reducir el déficit fiscal y corregir distorsiones en el sistema energético. El Ejecutivo sostiene que el actual esquema, financiado con un recargo del 7,5% en las tarifas, resulta insuficiente para sostener el régimen, generando problemas en la cadena de pagos entre distribuidoras y productores.

El proyecto plantea volver a un modelo más acotado, similar al vigente antes de 2021, cuando los subsidios estaban concentrados exclusivamente en zonas de bajas temperaturas extremas. Con la expansión posterior del beneficio a otras regiones, el costo fiscal se incrementó de manera considerable, lo que ahora motiva su revisión.

Además, se establece que el subsidio será aplicado sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, con el fin de mejorar la transparencia del sistema y evitar desfasajes en la recaudación y distribución de fondos dentro del sector energético.

Otro eje clave es la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que define como beneficiarios a sectores específicos como titulares del ReNABap, veteranos de Malvinas y familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas. El Gobierno sostiene que esta segmentación permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos.

En paralelo, el proyecto incluye un mecanismo para regularizar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, condicionando el acceso a compensaciones a la renuncia de reclamos judiciales por parte de las empresas.

Por último, la iniciativa contempla la prórroga de beneficios impositivos para energías renovables hasta 2045, en línea con la estrategia oficial de promover una matriz energética más limpia y sostenible en el largo plazo.