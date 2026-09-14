Sueños Compartidos: condenaron a López y los Schoklender, y absolvieron a De Vido

El Tribunal Oral Federal N°5 condenó a José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de fondos públicos destinados al programa de viviendas Sueños Compartidos y absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido. Las penas son de cumplimiento condicional, por lo que ninguno de los condenados irá a prisión por este fallo.

López y Fatala fueron condenados a 2 años y 9 meses de prisión, mientras que Sergio Schoklender recibió 2 años y 8 meses y Pablo Schoklender, 2 años y 4 meses. El tribunal los consideró responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Al tratarse de penas inferiores a tres años y de ejecución condicional, deberán cumplir reglas de conducta.

Además de De Vido, fueron absueltos Daniel Nasif, Silvia Karina Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin. El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con disidencias en algunos de los puntos de la sentencia. Los fundamentos completos se conocerán el 13 de noviembre, momento a partir del cual las partes podrán avanzar con eventuales apelaciones.

El fallo llegó al filo de la prescripción de la causa. El juicio había comenzado en marzo de este año, después de aproximadamente 15 años de investigación, y la Fiscalía había advertido que este martes se cumplían seis años desde el último acto interruptivo válido. El tribunal, sin embargo, rechazó los planteos de las defensas para declarar extinguida la acción penal.

La investigación se concentró en el destino de los fondos que el Estado giró a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales mediante el programa Sueños Compartidos. La Justicia analizó un presunto desvío de $206.438.454,05, dentro de los recursos públicos asignados al proyecto.

Según la acusación, parte de esos recursos terminó vinculada a empresas relacionadas con los hermanos Schoklender, que tenían funciones dentro de la Fundación. Las obras se desarrollaron en distintos puntos del país y el expediente también abordó situaciones vinculadas con viviendas que no llegaron a construirse y trabajadores que no cobraron sus salarios o no recibieron los aportes correspondientes.

Durante el juicio, el fiscal Diego Velasco había solicitado penas de hasta seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Unidad de Información Financiera, que intervino como querellante, también había pedido condenas y el decomiso de los fondos involucrados.

Finalmente, el tribunal dispuso el decomiso de más de $206 millones, correspondiente al monto que consideró involucrado en la maniobra investigada. La sentencia marca el cierre de la etapa de juicio oral, aunque todavía puede ser revisada por las instancias superiores de la Justicia.

El veredicto puso así punto final a uno de los expedientes judiciales vinculados con el manejo de fondos para viviendas sociales durante los gobiernos kirchneristas, con cuatro condenas de cumplimiento condicional y cinco absoluciones, entre ellas la del exministro Julio De Vido. Los fundamentos que explicarán las razones del tribunal se conocerán en noviembre.