Un análisis preliminar realizado tras la caída de granizo recolectadas en Funes, provincia de Santa Fe, detectó partículas de microplásticos y distintos elementos químicos y metales. Las muestras fueron enviadas a tres laboratorios independientes, dos de Rosario y uno de Córdoba.

El estudio surgió después de que productores de la zona observaran que algunas piedras de granizo permanecían parcialmente sin derretirse durante entre 24 y 48 horas, pese a que posteriormente se registraron temperaturas de hasta 27 °C.

Entre las sustancias identificadas aparecen calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc, además de partículas de microplásticos.

Por el momento, los resultados no permiten determinar de dónde provienen esas partículas ni establecer que hayan sido incorporadas al granizo mediante una intervención artificial del clima. Los especialistas plantean que hacen falta nuevos análisis, más muestras y mediciones comparativas.

Qué se encontró en las muestras de granizo

Los análisis preliminares identificaron una combinación de microplásticos, elementos químicos y metales. La lista incluye calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc.

El hallazgo fue realizado a partir de muestras recolectadas en Funes, localidad ubicada en el área metropolitana de Rosario, en Santa Fe.

La investigación todavía se encuentra en una etapa inicial. Por eso, la presencia de esas sustancias debe interpretarse como un resultado analítico preliminar y no como una identificación definitiva de su origen.

Tres laboratorios analizaron las muestras

Las muestras fueron enviadas a tres laboratorios independientes: dos ubicados en Rosario y otro en Córdoba.

El epidemiólogo Ramiro Salazar Cisneros, quien participó de la logística para realizar los estudios, planteó que el siguiente paso debería ser repetir los análisis y ampliar la cantidad de muestras recolectadas.

La comparación entre distintos episodios permitiría determinar si los mismos elementos aparecen nuevamente y, sobre todo, en qué concentraciones.

Ese dato es fundamental. Detectar una sustancia permite establecer su presencia en una muestra, pero no necesariamente permite determinar su origen, su recorrido atmosférico o su impacto ambiental.

¿Por qué es importante conocer las concentraciones?

La composición de una muestra aislada no alcanza para establecer una relación causal.

Para conocer el origen de las partículas sería necesario identificar con precisión sus características, medir sus concentraciones y compararlas con muestras obtenidas de otros componentes del ambiente.

Entre los análisis que podrían aportar información se encuentran muestras de aire, agua, suelo y precipitaciones, además de registros meteorológicos correspondientes al momento del fenómeno.

También sería relevante estudiar las trayectorias de las masas de aire para conocer desde qué zonas pudo haberse desplazado material atmosférico antes de precipitar.

El granizo puede incorporar partículas presentes en la atmósfera

El granizo se forma dentro de nubes de tormenta a partir de procesos de congelamiento y crecimiento de partículas de hielo. Durante ese proceso, el material presente en la atmósfera puede quedar incorporado a las precipitaciones.

Por eso, encontrar microplásticos o elementos químicos en una muestra de granizo no determina por sí mismo cuál fue su fuente.

Entre las posibles fuentes ambientales de partículas se encuentran la actividad industrial, el tránsito, la combustión, las actividades agrícolas, los residuos, el polvo del suelo y el transporte atmosférico desde otras regiones.

La identificación del origen requiere estudios comparativos que permitan distinguir entre esas posibilidades.

La hipótesis sobre la siembra de nubes

El hallazgo también abrió una discusión sobre una posible relación entre determinadas partículas y los procesos de formación de hielo dentro de las nubes.

En ese contexto apareció la hipótesis de una eventual utilización de técnicas de siembra de nubes o modificación artificial del clima.

Sin embargo, los resultados disponibles no permiten afirmar que haya existido una intervención climática deliberada.

La mera detección de microplásticos o metales en el granizo tampoco demuestra que esas sustancias hayan sido introducidas mediante una técnica de modificación meteorológica.

Para sostener una hipótesis de ese tipo sería necesario contar con evidencia adicional: identificación precisa de las partículas, concentraciones, comparación con muestras de referencia, información meteorológica y trazabilidad de las masas de aire, entre otros elementos.

El antecedente de los microplásticos en otros ambientes

La presencia de microplásticos en el ambiente no se limita a las precipitaciones. Estudios realizados en Argentina ya detectaron este tipo de partículas en distintos ecosistemas.

Un estudio difundido por Mejor Informado, por ejemplo, encontró microplásticos, mesoplásticos y macroplásticos en ríos de la Patagonia, incluso en sectores alejados de grandes centros urbanos.

El hallazgo sirve como contexto para el caso de Funes: la presencia de partículas plásticas en un ambiente determinado no identifica automáticamente su procedencia, ya que pueden desplazarse y acumularse en distintos medios.

También existen investigaciones sobre contaminación por metales en ecosistemas de la región. Una revisión científica sobre la Bahía San Antonio encontró contaminación persistente por metales pesados y señaló la necesidad de implementar monitoreos permanentes para conocer su evolución.