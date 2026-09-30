Un temporal atípico se desató durante esta tarde de miércoles 30 de septiembre en Neuquén y alrededores como Plottier y Cipolletti, donde en minutos se registraron fuertes ráfagas de viento, tormenta eléctrica y granizo de mayor y menor tamaño.

Vecinos comenzaron a compartir las enormes nubes negras que comenzaron a verse desde la zona de Plottier hacia la capital neuquina, anticipando que se venía una tormenta.

Minutos después la sorpresa fue el granizo que comenzó a caer con fuerza en la ciudad. En Plottier las piedras fueron de mayor tamaño, mientras que en Neuquén también cayó de forma más pequeña.

El temporal sorprendió a los vecinos ya que aunque los pronósticos anticipaban lluvia, no se esperaba que se desate una tormenta tan fuerte y tampoco estaba en los pronósticos el granizo.

Por otro lado, en ciudades como Allen o Roca la tormenta recién está llegando hacia aquella zona, alejándose de Neuquén.