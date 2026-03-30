Tras el dramático ataque en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un alumno ingresó armado con una escopeta, mató a un compañero, e hirió a otros, se actualiza, con un hecho gravísimo, lo que es una preocupante tendencia en alza en la educación argentina: el incremento de la violencia, en distintas formas, entre niños y adolescentes.

Hay muchos hechos y pruebas, registrados en los últimos meses. En una escuela de San Antonio de Padua, por ejemplo, un niño de 9 años atacó a su maestra con un elemento cortante, y le provocó heridas en el rostro y en el cuello.

En Chaco, la comunidad educativa se movilizó después del suicidio de una alumna de un colegio técnico, presuntamente motivado por situaciones de acoso constante; y aquí, en Neuquén, una jueza ordenó a una escuela (de Junín de los Andes) tomar medidas urgentes tras la internación de una niña de 11 años, debido al acoso sufrido en el establecimiento.

En recientes estudios, se ha indicado que más del 50% de los estudiantes argentinos advierten casos de discriminación en sus instituciones; y, a finales del año pasado, se indicó un crecimiento sostenido de la violencia física entre estudiantes, y un aumento en la "radicalización" de las conductas juveniles.

El tema impacta también en el nivel inicial de la educación, la escuela primaria, en donde cuatro de cada 10 alumnos reportan haber sufrido algún tipo de agresión por parte de sus compañeros.

Ante la certeza del problema, no hay una convicción igual en cuanto a las eventuales soluciones. Hay algunas iniciativas legislativas, para aumentar la seguridad en las escuelas, con medidas dentro de las acciones didácticas que contemplen la enseñanza de la convivencia, como una materia más a estudiar; las escuelas, supuestamente, han avanzado en la formación de equipos interdisciplinarios que trabajan sobre la complejidad del asunto; pero nada ha podido frenar la tendencia hacia una mayor dosis de violencia en el ámbito educativo.