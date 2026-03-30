Una escena de rutina escolar terminó en un ataque dentro de una escuela en Santa Fe. Un alumno ingresó armado, disparó en el patio y mató a un compañero de 13 años. Otros dos adolescentes resultaron heridos.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en la ciudad de San Cristóbal.

Disparos en el inicio de la jornada

Según la información oficial, el ataque se produjo cerca de las 7:15, cuando los estudiantes se encontraban en un patio interno a la espera del izamiento de la bandera.

En ese momento, un adolescente de 15 años sacó una escopeta de su mochila y comenzó a disparar. Realizó entre cuatro y cinco disparos en el lugar.

Uno de los proyectiles impactó en un alumno de 13 años, que murió como consecuencia de las heridas.

Dos estudiantes heridos

El ataque dejó además a otros dos adolescentes heridos, de 13 y 15 años.

Uno de ellos fue trasladado en código rojo a un centro de salud de mayor complejidad, con perdigones alojados en la cara y el cuello. El otro presentó lesiones de menor gravedad.

Un ataque sin antecedentes previos

El agresor es un estudiante del mismo establecimiento, que cursa tercer año.

De acuerdo a lo informado por autoridades municipales, no había registros de problemas de conducta previos. Docentes indicaron que se trataba de un alumno que no había mostrado conflictos dentro de la institución.

Cómo se detectó la situación

El episodio fue advertido inicialmente a través del centro de monitoreo municipal, que registró una salida masiva de estudiantes del establecimiento.

Esa situación activó la intervención de las autoridades, que luego confirmaron lo ocurrido dentro de la escuela.

Una ciudad en estado de conmoción

San Cristóbal es cabecera del departamento homónimo, en el norte de la provincia de Santa Fe. El ataque ocurrió dentro de un espacio educativo y en el inicio de la jornada, en presencia de otros alumnos.

La investigación avanza para determinar las circunstancias del hecho y cómo el agresor ingresó con el arma al establecimiento.