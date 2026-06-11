El Ministerio de Economía consiguió este miércoles financiamiento por $6,1 billones en una nueva licitación de deuda en pesos y logró superar ampliamente los vencimientos que enfrentaba durante la jornada, que ascendían a poco más de $5 billones. La operación permitió alcanzar una tasa de renovación superior al 120%, en una señal que el Gobierno destacó como parte de su estrategia para extender los plazos de financiamiento y reducir las necesidades de refinanciación de corto plazo.

La licitación recibió ofertas por más de $7,4 billones, lo que permitió al Tesoro seleccionar los instrumentos que consideró más convenientes dentro de una estrategia enfocada en alargar el perfil de vencimientos.

Uno de los aspectos más relevantes fue que la mayor parte de los fondos captados se concentró en títulos con vencimiento posterior a 2027. De esta manera, el equipo económico evitó depender de colocaciones de corto plazo y avanzó en la emisión de bonos que vencen entre 2028 y 2030.

La única herramienta de vencimiento cercano incluida en la licitación fue una letra ajustada por la evolución del dólar oficial con vencimiento en agosto de 2026. El resto de la oferta estuvo compuesto por bonos duales que combinan mecanismos de actualización vinculados a la inflación o a tasas de referencia del sistema financiero.

El instrumento que concentró el mayor volumen de colocación fue el bono dual con vencimiento en junio de 2030, que absorbió más de $2 billones del total adjudicado. Además de la licitación principal, el Gobierno impulsó un canje voluntario destinado a reducir la carga de vencimientos prevista para fines de junio, cuando deberá afrontar compromisos superiores a los $16 billones.

La propuesta permitió trasladar cerca de $3 billones hacia títulos de mayor plazo, contribuyendo a descomprimir el calendario financiero de las próximas semanas. En paralelo, el Tesoro avanzó con una colocación en moneda extranjera mediante un bono en dólares con vencimiento en 2028. La operación permitió obtener US$200 millones, luego de recibir ofertas superiores al monto máximo previsto para esta primera etapa. La tasa convalidada se ubicó en torno al 8,6% anual y el Ministerio de Economía prevé realizar una segunda ronda para intentar sumar otros US$100 millones adicionales. Según explicó el Gobierno, esos recursos serán destinados a atender futuros compromisos financieros en moneda extranjera.

El resultado de la licitación refuerza uno de los principales objetivos del equipo encabezado por Luis Caputo: reducir la concentración de vencimientos de corto plazo y trasladar parte de las obligaciones hacia los próximos años. La colocación de instrumentos con vencimientos en 2028, 2029 y 2030 permitió extender el horizonte financiero más allá del próximo ciclo electoral, mientras el mercado continúa evaluando la capacidad del Gobierno para sostener la estrategia de financiamiento sin incrementar las tensiones sobre las tasas de interés.

Con este resultado, Economía logró cubrir los vencimientos inmediatos, obtener financiamiento adicional y avanzar en el objetivo de construir un perfil de deuda más escalonado para los próximos años.