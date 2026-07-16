La evolución del mercado petrolero internacional vuelve a poner a Vaca Muerta en el centro de las expectativas. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el margen que tenía el mundo para amortiguar nuevas subas del precio del petróleo se redujo considerablemente, un escenario que podría beneficiar a Neuquén con mayores ingresos, aunque también sumar incertidumbre para las inversiones.

El organismo señaló que la economía global agotó buena parte de los mecanismos que habían permitido contener el impacto de la crisis geopolítica en Medio Oriente sobre el precio del crudo. Según el análisis elaborado por los economistas Jean-Marc Natal y Azim Sadikov, nuevos episodios de tensión podrían trasladarse más rápidamente a las cotizaciones internacionales.

Para Vaca Muerta, este escenario tiene implicancias directas. Un precio internacional del petróleo más elevado mejora la rentabilidad de los proyectos no convencionales, fortalece las exportaciones y aumenta los ingresos por regalías que percibe la provincia de Neuquén.

El informe explica que, hasta ahora, el mercado logró amortiguar el impacto de los conflictos internacionales gracias a tres factores: una menor demanda mundial de energía, el aumento de la producción en países fuera del Golfo Pérsico y el uso de reservas estratégicas de petróleo. Sin embargo, el FMI sostiene que esas herramientas comienzan a perder eficacia y que la capacidad para responder a nuevas interrupciones del suministro es cada vez menor.

Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas comercializado en el mundo. Una eventual interrupción del tránsito en ese corredor podría provocar un nuevo salto en el precio del barril.

Las cotizaciones ya reflejan parte de esa tensión. El Brent, referencia para la Argentina, se acerca a los 86 dólares por barril, mientras que el WTI supera los 80 dólares, niveles que mejoran la competitividad de los desarrollos de Vaca Muerta frente a otros proyectos internacionales.

Para la provincia, un escenario de precios altos representa una oportunidad para consolidar el crecimiento de la producción, impulsar nuevas inversiones y fortalecer las cuentas públicas mediante el incremento de las regalías hidrocarburíferas. Además, mejora las perspectivas de exportación de petróleo, uno de los principales objetivos de la industria para los próximos años.

No obstante, el FMI también advierte sobre los riesgos de un mercado más inestable. La volatilidad del precio del crudo, una eventual desaceleración de la economía mundial o cambios en las decisiones de inversión de las compañías podrían afectar el ritmo de expansión del sector energético. En ese contexto, el organismo considera que la diversificación de las fuentes de abastecimiento y el fortalecimiento de la infraestructura energética serán claves para reducir la exposición a las tensiones geopolíticas.

Para Neuquén, el diagnóstico del FMI confirma que Vaca Muerta continúa posicionada como uno de los activos energéticos más competitivos de la región, aunque su crecimiento seguirá condicionado por la evolución del mercado internacional del petróleo y por un contexto geopolítico que promete mantener alta la volatilidad durante los próximos meses.