Vaca Muerta volverá a ubicarse en el centro de la agenda nacional e internacional a fines de julio, cuando el presidente Javier Milei reciba en Neuquén a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para recorrer la principal formación de hidrocarburos no convencionales de la Argentina.

La visita, prevista tras la agenda oficial que la titular del organismo mantendrá en Buenos Aires, es interpretada por el sector energético como una fuerte señal de respaldo político e institucional al desarrollo de Vaca Muerta y a su potencial para atraer inversiones, incrementar las exportaciones y generar divisas para el país.

Para Neuquén, la presencia de la máxima autoridad del FMI representa un reconocimiento al papel estratégico que hoy ocupa la cuenca neuquina en la economía argentina. En un contexto de crecimiento sostenido de la producción de petróleo y gas, la recorrida busca mostrar en el terreno uno de los proyectos productivos más relevantes del país y el potencial de expansión que aún conserva.

La actividad incluirá una recorrida por áreas operativas de Vaca Muerta, luego de que Georgieva cumpla con reuniones oficiales en la Casa Rosada, una conferencia en el Ministerio de Economía y una exposición en el Palacio Libertad. Será la segunda visita de Milei a Vaca Muerta desde que asumió la Presidencia. La anterior tuvo lugar en agosto de 2024, cuando recorrió el área Loma Campana junto a autoridades de YPF y representantes de las principales compañías que operan en la cuenca.

La nueva visita llega en un momento clave para la industria. La producción de petróleo y gas no convencional continúa batiendo récords, mientras avanzan obras de infraestructura como nuevos oleoductos, ampliaciones de la capacidad de transporte y proyectos de exportación de Gas Natural Licuado (GNL), considerados fundamentales para consolidar la inserción de Vaca Muerta en los mercados internacionales.

Desde el mercado energético destacan que la presencia de Georgieva trasciende el plano protocolar. La recorrida constituye una señal de confianza hacia uno de los activos productivos más importantes de la Argentina y puede contribuir a fortalecer la percepción internacional sobre las oportunidades de inversión que ofrece la cuenca neuquina.

En ese sentido, el economista y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, consideró que la decisión de incluir a Vaca Muerta en la agenda oficial refleja la importancia que el organismo le asigna al desarrollo energético argentino y constituye una señal positiva sobre la evaluación de la economía del país.

Para Neuquén, la visita también implica una oportunidad para mostrar el avance de una industria que continúa expandiendo su producción y demanda nuevas inversiones en infraestructura, transporte y servicios. Con proyectos en marcha para aumentar las exportaciones de petróleo y gas, Vaca Muerta se consolida como el principal polo de crecimiento económico de la provincia y uno de los pilares de la estrategia energética nacional.