La tobillera de Cristina Kirchner no distingue en qué sector del edificio de San José 1111 está

La tobillera electrónica que utiliza Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria no permite determinar en qué sector del edificio se encuentra la expresidenta. Así lo informó la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que había solicitado precisiones sobre el alcance del sistema de monitoreo.

El dispositivo que lleva Cristina Kirchner, tras haber sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en el marco de la Causa Vialidad, permite establecer una ubicación correspondiente al inmueble o sus inmediaciones, pero no puede precisar si la persona está dentro de su departamento, en la terraza, en un pasillo, una escalera o en otro piso. El sistema funciona mediante una unidad fija instalada en el domicilio y una “cerca virtual” que genera una alerta cuando se supera el perímetro establecido.

Una dirigente de La Cámpora compró el piso inferior al de Cristina Kirchner

La consulta judicial cobró relevancia luego de que trascendiera que María Soledad Calle, una dirigente vinculada a La Cámpora, adquirió el departamento ubicado en el piso inmediatamente inferior al que ocupa Cristina Kirchner, en el edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Ante esa situación, el tribunal buscó conocer con mayor precisión qué movimientos puede registrar efectivamente la vigilancia electrónica.

De acuerdo con la información remitida por la DAPVE, el sistema no distingue el lugar exacto dentro del edificio, aunque sí registra los desplazamientos que implican abandonar el perímetro fijado para la prisión domiciliaria. De esta manera, el GPS puede ubicar a la expresidenta en el inmueble, pero no identificar con precisión en qué sector interno se encuentra.

Tres veces en la terraza

El informe también confirmó que Cristina Kirchner utilizó la terraza en tres oportunidades desde septiembre de 2025 hasta la actualidad. Los movimientos quedaron registrados durante marzo de este año.

La primera salida ocurrió el 9 de marzo, cuando permaneció en la terraza entre las 18.29 y las 19.01, durante 32 minutos. La segunda fue el 10 de marzo, entre las 17.26 y las 17.44, por un lapso de 18 minutos.

La tercera salida registrada tuvo lugar el 30 de marzo, entre las 18.04 y las 18.14. En esa oportunidad, la permanencia en la terraza fue de apenas 10 minutos. La DAPVE señaló que no existen otros egresos de la unidad funcional con destino a ese sector.

El informe fue solicitado por el TOF 2, encargado del control de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad. El pedido buscaba establecer hasta dónde llega concretamente el sistema de vigilancia electrónica.

Además, la Justicia recibió documentación vinculada con otra investigación que había solicitado al Juzgado Federal N°12. Según se informó, del análisis de esas actuaciones no surgieron elementos considerados de interés para el legajo correspondiente a la ejecución de la pena de la expresidenta.

Así, el informe permitió precisar qué información puede aportar la tobillera y cuáles son sus límites técnicos. El sistema permite controlar el cumplimiento del perímetro establecido para la prisión domiciliaria, pero no ofrece a los jueces una ubicación exacta de la persona dentro del edificio.