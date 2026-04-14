Los gobernadores Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Alberto Weretilneck pidieron al presidente, Javier Milei, avanzar en un nuevo pacto fiscal para reducir la carga impositiva y rediscutir el esquema de coparticipación federal. El planteo se dio durante el encuentro anual de la AmCham, donde los mandatarios coincidieron en la necesidad de eliminar impuestos considerados distorsivos y mejorar las condiciones para la inversión.

“Es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal”, sostuvo Frigerio, quien propuso retomar una iniciativa similar al consenso alcanzado en 2017. En esa línea, reclamó que la Nación avance en la reducción o eliminación de tributos como el impuesto al cheque y las retenciones, mientras que las provincias deberían hacer lo propio con Ingresos Brutos.

Cornejo respaldó esa postura, aunque advirtió que Ingresos Brutos está fuertemente ligado al sistema de coparticipación, por lo que cualquier cambio requerirá una reforma más amplia. “Se necesita una transformación integral que simplifique impuestos y mejore la distribución de recursos”, planteó.

El gobernador mendocino también remarcó la necesidad de invertir en infraestructura para mejorar la competitividad, en línea con los reclamos del sector privado.

Sin embargo, no hubo una posición unificada. Weretilneck se mostró más escéptico sobre la posibilidad de un acuerdo nacional y planteó una alternativa distinta: avanzar en acuerdos regionales o estrategias fiscales propias de cada provincia.

“Creo más en esquemas regionales o en políticas individuales según la realidad productiva de cada distrito”, afirmó.