La Universidad de Buenos Aires otorgó este viernes el Doctorado Honoris Causa a Indio Solari, en una ceremonia realizada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina que reunió a autoridades académicas, integrantes de la comunidad universitaria y cientos de seguidores del histórico músico argentino.

La distinción, considerada la máxima condecoración académica de la universidad, reconoció la trayectoria artística y la influencia cultural del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, figura central del rock nacional durante más de cinco décadas.

Gaspar Benegas, guitarrista y miembro de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, brindó un recital en la ceremonia.

Aunque no estuvo presente físicamente en el acto, Solari participó a través de un mensaje grabado. La ceremonia también fue transmitida en vivo hacia Plaza Houssay, donde cientos de fanáticos siguieron el homenaje desde pantallas instaladas al aire libre.

El Indio "merecía estar en las aulas"

El acto fue encabezado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el vicerrector Emiliano Yacobitti, quienes destacaron el impacto artístico y social del músico.

Durante su discurso, Yacobitti definió a Solari como “un artista que hizo de la originalidad una ética” y resaltó el vínculo construido con su público a lo largo de los años. Además, sostuvo que las letras del cantante “merecerían estar en las aulas” y reivindicó la dimensión cultural y poética de los recitales populares.

La resolución aprobada por el Consejo Superior de la UBA fue leída ante el público presente, en un acto que marcó un nuevo acercamiento entre la academia y las expresiones de la cultura popular argentina.

El vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti y el rector Ricardo Gelpi le entregaron a Gaspar Benegas la distinción para el Indio Solari

La jornada concluyó con la entrega simbólica del diploma y la medalla honorífica, que fueron recibidos por Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Luego, el músico encabezó un concierto acompañado por un octeto de cuerdas, interpretando clásicos como “El tesoro de los inocentes”, “Salando las heridas” y “Yo caníbal”, canción que incluyó la voz grabada del propio Solari y generó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Otro reconocimiento universitario

La distinción otorgada por la UBA se suma a otro reconocimiento académico que el músico recibió en diciembre pasado, cuando la Universidad Nacional de José C. Paz le concedió también el título de Doctor Honoris Causa.

En aquella oportunidad, la casa de estudios destacó la trayectoria artística, cultural y social del cantante y remarcó que se trataba de la primera universidad nacional en entregar esa distinción al histórico referente del rock argentino.

En los fundamentos de la resolución, la universidad señaló que Solari es “una figura esencial en la historia y la actualidad del rock argentino”, cuya obra contribuyó a construir identidades colectivas y formas de comunidad a través de la música.