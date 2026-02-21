En las últimas horas, Indio Solari volvió a ser tendencia luego de que circularan fuertes versiones sobre un supuesto ACV que habría puesto en riesgo su salud. La información generó una inmediata ola de preocupación entre sus fanáticos, que rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo al histórico líder del rock nacional.

El rumor fue difundido inicialmente por Ángel de Brito, quien aseguró que el cantante había sido internado en un sanatorio porteño. “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño tras sufrir un ACV. Tiene 77 años y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X.

Sin embargo, la familia de Indio Solari reaccionó con rapidez y desmintió de manera categórica la versión. “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor por indicación médica y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, expresaron en un comunicado oficial.

Minutos después, el propio Ángel de Brito rectificó la información tras el mensaje difundido por el periodista Ari Lijalad. “‘La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años’, aclara Ari Lijalad”, explicó el conductor.

Además, detalló que el músico fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi luego de una lipotimia y que se le realizaron estudios de protocolo vinculados a la enfermedad que padece. Finalmente, el periodista pidió disculpas públicas: “Agrego el comunicado de la familia y pido disculpas a sus seres queridos”.

Para terminar con cualquier especulación, Indio Solari reapareció en su cuenta oficial de Instagram con una imagen que llevó alivio. En la foto se lo ve sentado en un estudio de grabación, con una guitarra eléctrica negra y un pequeño amplificador Marshall. Junto a la postal, escribió una sola palabra: “Luzbola”.

Cabe recordar que Indio Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, padece Parkinson, diagnóstico que hizo público en 2016 y que lo llevó a despedirse de los escenarios tras su último show en 2017. Su reciente publicación no solo calmó la angustia, sino que renovó la ilusión de sus seguidores, que celebraron verlo activo y enfocado en la música.