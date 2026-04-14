El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará ante el recinto el próximo miércoles 29 de abril para dar su primer informe de gestión. La cita se produce en medio de la polémica por la causa judicial que investiga presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito vinculados al funcionario, y Menem anticipó que el cruce con la oposición será “picante”.

“Va a ser picante. Compren pochoclos”, expresó el diputado de La Libertad Avanza durante una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la histórica sede de la calle Montevideo, al anunciar la presentación del informe.

Menem defendió a Adorni frente a las denuncias por malversación de fondos públicos y el presunto incremento patrimonial sin declarar, y apuntó contra la oposición por “generar desánimo” y por intentar “llevar al Gobierno al barro”.

“Todo tiene un solo objetivo y está vinculado con generar desánimo y llevar al Gobierno al barro. No hay ninguna propuesta de los otros sectores”, afirmó ante más de un centenar de abogados porteños.

A pesar de la creciente incomodidad dentro del oficialismo y entre sus aliados, desde La Libertad Avanza confirmaron que Adorni no postergará su presentación. Incluso el líder del partido, Javier Milei, anunció en X que no se perdería la sesión. Sin embargo, ante la falta de confirmación oficial, se especula que podría seguir la sesión de manera virtual.

Los legisladores ya le enviaron al jefe de Gabinete un récord de más de 4.800 preguntas por escrito, cuyas respuestas se conocerían pocas horas antes de la presentación. Desde el oficialismo aseguraron que Adorni “se está preparando” para enfrentar el interrogatorio, que promete ser uno de los más intensos del año legislativo.