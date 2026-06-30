Desde las 17,30 de la tarde de este martes 30 de junio, Diego Santilli comenzará su tarea, formalmente, como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El hombre llegado del PRO se desempeñó hasta ahora como ministro del Interior, cartera que quedará reducida a una secretaría de Estado; en esas funciones, revitalizó la relación de la Casa Rosada con los gobernadores, y una prueba de las buenas relaciones con las provincias es que habrá, según se ha confirmado, 14 mandatarios en la ceremonia de asunción.

Según Gonzalo Aziz, periodista de Infobae en Vivo, ésta es la lista de los 14 gobernadores asistentes que acompañarán la jura de Santilli: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

Santilli asume en un momento muy especial de la política argentina, y del camino, en ese contexto, del gobierno de Milei. No solo por las heridas dejadas por el incómodo caso de Manuel Adorni, y sus aventuras viajeras y de la construcción, sospechadas de corrupción; sino porque se está en ese momento en que un gobierno ya comienza a trabajar la continuidad con expectativa de reelección del presidente.

En ese proceso de construcción política que significa el próximo desafío electoral, las relaciones con las provincias son muy importantes; y Santilli es, del actual equipo de gobierno, quien más ha trabajado este tema. Con Neuquén y Río Negro, el desde hoy jefe de Gabinete tuvo una buena relación, pues desde el gobierno nacional se les ha dado a las dos provincias una consideración especial, en función de la importancia que tiene ya la producción de Vaca Muerta en la economía argentina.

No sorprende, así, que Figueroa y Weretilneck figuren en la lista de asistentes a la jura de Santilli, y tampoco sorprenderá si se presentan, en el futuro inmediato, señales positivas de concordancia en proyectos económicos de desarrollo entre la gestión nacional y las de estas dos provincias patagónicas.