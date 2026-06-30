Diego Santilli jura como jefe de Gabinete y reemplaza a Manuel Adorni en un cambio clave del Gobierno

Este martes a partir de las 17.30 comenzará la era Diego Santilli como jefe de Gabinete. A esa hora el presidente Javier Milei le tomará juramento y marcará el final definitivo de Manuel Adorni al frente del ministerio coordinador acechado por el Congreso y, fundamentalmente, por las causas judiciales que indagan su presunto enriquecimiento ilícito.

“El Colorado” aparece en la gestión con una carta de presentación para nada menor y que muchos en el ecosistema libertario envidian: el respaldo de la secretaria general de la presidencia Karina Milei y del asesor presidencial Santiago Caputo. Sabe que es una oportunidad histórica para desarrollar una buena gestión y convertirse en un atractivo electoral de La Libertad Avanza en 2027.

El hombre del PRO cuenta con un anhelo particular: ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, según expresa Noticias Argentinas. Hoy, eso queda en un segundo plano. Por eso el dirigente menciona que lo fundamental pasa por la gestión, por el Gobierno. Ya lo expresó en su primer posteo en X en su flamante puesto: la prioridad es el proyecto colectivo.

“Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente @JMilei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, declaró de manera hábil.

Los desafíos Santilli

En cuanto a sus desafíos en el corto plazo, hay varios de relevancia. En principio, debe acelerar el trabajo de una jefatura de Gabinete paralizada por Adorni, que en los últimos tres meses solo se ocupó de tejer estrategias de defensa de su principal referente. Y con críticas de carácter interno, de varios ministerios, por falta de resolución de temas propios del trabajo diario. En la transición, que será entre las 14 y las 15 de este martes entre el funcionario entrante y saliente, probablemente sea un tema de conversación.

Según fuentes de Casa Rosada, Santilli instalará su impronta desde el vamos. Por ende, anticipan que terminará con el ciclo de Aimé "Meme" Vázquez, a cargo de la jefatura de la Unidad Gabinete de Asesores; Federico Sicilia, secretario de coordinación legal y administrativa, con pasado en la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta; e Ian Lionel Vignale, secretario ejecutivo, ex funcionario del Instituto de la Juventud durante el macrismo (allí también trabajó "Meme").

En este último caso, el funcionario mantiene desde julio de 2025 dos cargos públicos: es director de Correo Argentino, como Vázquez, y cuenta con puesto en el directorio de APESAU.

Terminar con las "prácticas de la casta"

En el oficialismo, aseguran que “El Colo” apostará a la eficiencia total y terminará con “prácticas de la casta” como las que tuvo Adorni, con designaciones sin control. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le puso número: aseguró que designó a 249 personas desde que reemplazó a Guillermo Francos.

“Desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Entre la familia, amistades y allegados, suman cientos que se encuentran percibiendo un salario sin ninguna contraprestación de servicios”, apuntó el dirigente Rodolfo Aguiar, cabeza del sindicato.

En este marco, Aguiar también cargó contra Karina Milei: “La Secretaria General de Gobierno no se puede hacer la distraída, conoce bien cada una de las incorporaciones que en la administración pública ordenó el ex jefe de Gabinete”.