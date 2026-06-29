“El diálogo y el respeto por el federalismo serán fundamentales”: Figueroa felicitó al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa felicitó a través de sus redes sociales al flamante jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, quien asumirá formalmente el cargo este martes a las 16.00 en Casa Rosada. Esta noticia se conoció luego de la turbulenta renuncia de Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la Administración Pública.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el mandatario patagónico expresó: “Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país. El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el federalismo serán fundamentales para afrontar los desafíos que los argentinos tenemos por delante”.

Y agregó: “Desde Neuquén seguiremos aportando al crecimiento de una Argentina con más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos”.

La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete de la Nación se dará mañana ya que hoy sucederá la transición correspondiente para una salida ordenada del propio Adorni, quien también renunciaría a su cargo en el directorio de la empresa estatal YPF.

La idea es que el Ministerio del Interior, cartera clave en la articulación con los gobernadores, sea absorbido por la Jefatura de Gabinete de Ministros que conducirá Santilli, con lo cual ambas estructuras gubernamentales trabajarán en una suerte de tándem.

De esta manera, una persona que aun no ha sido confirmada conducirá la Secretaría del Interior que estará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Rolando Figueroa mantiene un buen vínculo con varios funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el propio Diego Santilli, cuya relación probablemente se fortalezca todavía más a partir de los reclamos que el neuquino tenga para con el Ejecutivo que lidera Javier Milei.





