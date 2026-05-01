El Gobierno nacional confirmó este viernes la detención de un ciudadano ruso acusado de participar en operaciones de desinformación y difusión de “fake news” contra la administración de Javier Milei. La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que el hombre “venía a operar, desestabilizar y atentar contra las instituciones”.

El detenido fue identificado como Dmitri Novikov, quien había ingresado al país como turista. Según informó oficialmente la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue arrestado con autorización judicial y será expulsado por presuntas irregularidades migratorias y por representar “un riesgo para la seguridad nacional”.

El caso ocurre semanas después de que el Gobierno denunciara una presunta campaña rusa orientada a financiar publicaciones críticas en medios argentinos, en medio de una investigación internacional sobre redes de influencia vinculadas al Kremlin.

El anuncio de Monteoliva y la reacción de Milei

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó la detención a través de su cuenta de X.

“Atrapamos al líder ruso de las fake news. Dmitrii Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones”, escribió la funcionaria.

Además, agregó: “Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar. Reglas claras. Ley y orden”.

Poco después, el presidente Javier Milei replicó la noticia en sus redes sociales y publicó un breve mensaje: “Tsunami de chanes”.

Qué dijo la SIDE sobre Dmitri Novikov

La SIDE difundió un comunicado oficial donde confirmó que Novikov había sido detectado tras ingresar al país y lo vinculó con “operaciones de desinformación en República Dominicana”.

Según el organismo, el ciudadano ruso fue detenido con intervención judicial por tres motivos centrales:

Situación migratoria irregular

Falsear los motivos de ingreso al país

Representar un riesgo para la seguridad nacional

La Secretaría de Inteligencia aclaró además que, por tratarse de una investigación en curso, no se brindarán más detalles sobre la causa.

La denuncia previa sobre una campaña rusa en medios argentinos

El caso se conecta directamente con una denuncia realizada semanas atrás por el Gobierno nacional, que aseguró haber detectado una estructura destinada a influir en la opinión pública argentina mediante publicaciones críticas contra la gestión libertaria.

En aquel momento, Javier Milei calificó el episodio como un hecho de “gravedad institucional pocas veces vista”.

La acusación se apoyó en una investigación internacional basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados junto al portal británico openDemocracy.

Según esa investigación, una red rusa denominada “La Compañía” habría intentado influir en medios de distintos países, incluida Argentina, con el objetivo de desacreditar gobiernos y moldear debates públicos.

¿Qué consecuencias puede tener el caso?

La detención de Novikov abre un nuevo frente político y judicial vinculado a la seguridad digital y la influencia extranjera en la comunicación pública.

El episodio también podría profundizar el debate sobre:

Operaciones de desinformación internacional

Financiamiento extranjero en medios y redes

Controles migratorios vinculados a inteligencia

Uso político de campañas digitales

En paralelo, especialistas advierten que este tipo de investigaciones suelen requerir cooperación internacional, análisis forense digital y seguimiento financiero para probar vínculos concretos entre operadores, campañas y actores estatales.

Hasta el momento, el ciudadano ruso permanece detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas para concretar su expulsión del país.

El Gobierno mantiene bajo reserva parte de la investigación y no descarta nuevas medidas o revelaciones vinculadas a presuntas operaciones extranjeras de desinformación en Argentina.