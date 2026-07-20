La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó un fuerte cruce en la red social X luego de que un usuario británico insultara a la Selección argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. La funcionaria respondió con un mensaje vinculado a la soberanía de las Islas Malvinas, una publicación que rápidamente se viralizó.

Todo comenzó cuando un usuario calificó al equipo argentino como "sucio" y "horrible", acusó a los jugadores de intentar hacer trampa y sostuvo que las escenas posteriores al partido reflejaban a una "repugnante nación". En el mismo mensaje agregó que "las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán".

La respuesta de Villarruel no tardó en llegar. La presidenta del Senado publicó una fotografía en la que aparece sosteniendo una taza con la frase "Lágrimas de ingleses piratas", en una alusión directa al conflicto de soberanía por las Islas Malvinas y al origen británico del usuario que había realizado las críticas.

Villarruel defendió al seleccionado tras una ofensa en redes

El intercambio se produjo pocas horas después de la final disputada en Estados Unidos, donde España derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario. Tras el encuentro se registraron cruces entre futbolistas de ambos equipos, situación que generó una intensa repercusión en las redes sociales.

La publicación de Villarruel se suma a otros mensajes que la vicepresidenta realizó durante el Mundial en relación con la disputa por las Islas Malvinas. Días antes, en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, también había utilizado la expresión "piratas usurpadores" para referirse al Reino Unido, declaraciones que generaron repercusiones dentro y fuera del país.