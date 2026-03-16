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Especies autóctonas

Vida después del fuego: juntan semillas nativas para reforestar los bosques afectados en Chubut

Están realizando un trabajo de campo recolectando semillas de distintas especies para plantarlas en viveros e ir utilizándolas en las zonas afectadas del bosque.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 19:44
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Bajo el Plan de Gestión del Parque Nacional Lago Puelo, la organización Bosquear firmó un acuerdo de cooperación institucional que permite el ingreso al área protegida para identificar rodales semilleros y recolectar material genético de especies autóctonas.

Detallaron que estas últimas semanas se llevaron a cabo jornadas técnicas destinadas a la recolección de semillas de diferentes especies del bosque, tareas que se realizaron mediante métodos manuales y con el apoyo de redes especiales. Los protocolos bajo los cuales se trabaja buscan preservar material genético y asegurar su correcta trazabilidad.

Desde el proyecto señalaron que utilizar semillas provenientes del mismo territorio fortalece la resiliencia del ecosistema y ayuda a mantener la identidad ecológica del bosque. Significa que futuras plantas crecerán adaptadas a las condiciones ambientales locales, lo que favorece los procesos naturales de regeneración.

Explicaron que estas semillas serán cultivadas posteriormente en viveros y se utilizarán en proyectos de restauración ecológica que se implementarán dentro del parque. Todo el material obtenido se destinará a acciones orientadas a recuperar áreas del bosque nativo que presentan distintos niveles de degradación.

El plan incluye la producción de plantas nativas, nuevas campañas de recolección de semillas y futuras intervenciones de restauración en distintos sectores del área protegida. El objetivo es restaurar el bosque afectado, recuperando ambientes y fortaleciendo lo que logró sobrevivir al fuego.

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