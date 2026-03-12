El Gobierno de Chubut construye 70 viviendas entre Epuyén y El Hoyo tras la tragedia: cuándo estarán terminadas

El Gobierno del Chubut concretará este fin de semana la primera entrega de viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios registrados en la Comarca Andina durante el mes de enero, en el marco del plan de reconstrucción impulsado por el gobernador Ignacio Torres.



En la localidad de Epuyén, la Provincia avanza con la construcción de 57 viviendas, destinadas a familias afectadas por el siniestro. Las obras se ejecutan con financiamiento provincial, por una inversión total de $2.736 millones, e incluyen la provisión de los servicios esenciales de agua, electricidad y gas para cada unidad habitacional.



En El Hoyo se desarrollan 13 viviendas destinadas a damnificados por los incendios, con una inversión provincial de $596.284.065. Las obras son ejecutadas por la empresa Vastek.



En ambos casos, las viviendas fueron diseñadas con materiales adecuados a las condiciones climáticas de la región, incorporando aislación térmica y acústica con propiedades retardantes al fuego en paredes y techos, bajo un sistema de construcción sustentable, controlada y de rápido montaje.



Viviendas para Epuyén

De las 57 unidades que se ejecutan en Epuyén, ya se realizaron tareas de movimiento de suelos, nivelación y relleno en 32 viviendas, colocación de plateas y pilotes en 30, mientras que 22 edificaciones ya fueron levantadas. Además, se instalaron estructuras de paneles en un total de 43 casas, con una dotación permanente de 70 trabajadores abocados a las tareas.



Las obras son ejecutadas por la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Telefónicos, Turismo, Vivienda, Consumo y Crédito de El Hoyo, con financiamiento íntegramente provincial.



Avances de obra en El Hoyo

Por su parte, las viviendas que se construyen en El Hoyo cuentan con una superficie de 40 metros cuadrados y disponen de dos habitaciones, cocina, comedor y living. Además, están equipadas con cocina de cuatro hornallas, estufa de combustión lenta, termotanque eléctrico y tanque de agua incorporado, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad para las familias beneficiarias.



En tal sentido, tres viviendas ya fueron edificadas, techadas y revestidas en su totalidad, con acceso a las redes de agua y gas, y durante la semana en curso serán revestidas seis unidades más.

El gobernador Ignacio Torres comentó al respecto que “sabemos que nada reemplaza lo que se perdió, pero estas casas representan la decisión que tomamos desde el primer día: reconstruir la Comarca Andina y acompañar a cada vecino hasta que nuestra cordillera vuelva a levantarse más fuerte que antes”.