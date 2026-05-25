En el marco de los festejos por el 25 de Mayo, efectivos de la División Tránsito Villa Obrera de Centenario llevaron adelante una emotiva jornada de concientización vial en el destacamento ubicado sobre el puente que conecta con Cinco Saltos.

Durante la mañana de este lunes feriado, y en la última jornada del fin de semana largo, los uniformados decoraron las instalaciones con banderas celestes y blancas y entregaron mensajes reflexivos a los automovilistas que circulaban por el lugar.

“Sea responsable. Conduzca con cuidado, usted y yo tenemos a alguien que nos espera en casa”, decía el cartel que recibieron los conductores, en una acción que buscó generar conciencia sobre la importancia de manejar con prudencia y evitar accidentes viales.

La iniciativa fue bien recibida por quienes transitaban durante la jornada patria y destacaron el gesto de los efectivos policiales, que combinaron el espíritu del 25 de Mayo con un mensaje orientado al cuidado de la vida y la responsabilidad al volante.

Desde la División Tránsito remarcaron la importancia de este tipo de campañas preventivas, especialmente durante los fines de semana largos, cuando aumenta considerablemente el movimiento vehicular en rutas y accesos de la región.