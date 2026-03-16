Los argentinos que planifican sus actividades para marzo 2026 deben tener en cuenta un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, debido a la combinación de un feriado nacional inamovible y un día no laborable con fines turísticos.

El martes 24 de marzo está establecido como feriado nacional inamovible en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Para aprovechar esta fecha que cae en martes, el Gobierno declaró como día no laborable el lunes 23 de marzo, fomentando así un periodo de descanso de cuatro jornadas consecutivas.

Esta disposición busca beneficiar al turismo y ofrecer un respiro en la mitad del primer semestre del año. La organización de estos días de descanso se basa en la normativa vigente que regula los feriados y los días no laborables en Argentina.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, en los artículos 181 y 182, existen diferencias claras entre feriados nacionales y días no laborables, especialmente en cuanto a la remuneración y la obligatoriedad de otorgar el descanso.

Durante los feriados nacionales, los trabajadores que prestan servicios deben recibir el doble de la remuneración habitual, ya que rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En cambio, los días no laborables no son obligatorios para los empleadores, y si deciden que se trabaje, el salario se paga en forma simple.

Por lo tanto, el trabajo realizado el martes 24 de marzo será remunerado al doble, mientras que el lunes 23 dependerá de la decisión del empleador. Esta regulación protege el descanso en fechas clave del calendario nacional.