En agosto de 2025, quienes trabajan podrán aprovechar un descanso extendido gracias a un día no laborable que se suma al calendario oficial. Aunque el feriado principal, el 17 de agosto, cae domingo, el Gobierno estableció un día no laborable el viernes 15, lo que permitirá a muchos disfrutar de un fin de semana largo.

El 17 de agosto se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, un feriado nacional que este año no será trasladado a otra fecha pese a que cae en domingo. Según la ley 27.399, los feriados trasladables que coinciden con martes o miércoles se mueven al lunes anterior, y los que caen jueves o viernes, al lunes siguiente, pero no hay regulación para los que coinciden con fines de semana, por lo que no se cambia la fecha.

Para compensar este detalle, el Gobierno nacional decidió utilizar su facultad para establecer hasta tres días no laborables puente al año con fines turísticos, y así decretó que el viernes 15 de agosto sea un día no laborable. Esto significa que los empleadores tienen la potestad de decidir si sus empleados trabajan ese día o no, por lo que algunos podrán gozar de un fin de semana largo.

Es importante aclarar la diferencia entre feriados nacionales y días no laborables. La ley de Contrato de Trabajo (20.744) en su artículo 181 indica que en los feriados nacionales se aplican las normas de descanso dominical, lo que implica que si un trabajador cumple tareas ese día, debe cobrar el doble de su jornada habitual. En cambio, el artículo 182 señala que los días no laborables son optativos para el empleador, quien puede decidir si se trabaja o no, y si se trabaja, el pago es al salario normal.

En resumen, mientras que en los feriados nacionales se paga el doble por trabajar, en los días no laborables se cobra el salario simple y la jornada puede ser o no laborada según la decisión del empleador.

Feriados y días no laborables que quedan en 2025

Para planificar el resto del año, estos son los asuetos oficiales: