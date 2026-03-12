Convocan a un paro que impactaría en los vuelos

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a un paro aeronáutico que podría afectar el funcionamiento de los aeropuertos durante el próximo fin de semana largo.

La medida fue anunciada en medio de un conflicto gremial y encendió alertas en el sector aéreo por el posible impacto en los vuelos programados para esos días, uno de los períodos con mayor movimiento turístico.

Temor por demoras y pasajeros varados

El anuncio del paro genera preocupación entre quienes ya tienen pasajes comprados para viajar durante el fin de semana largo. En el sector advierten que la medida podría provocar cancelaciones o demoras en vuelos comerciales.

En ese contexto, no se descarta que haya pasajeros que queden varados en distintos aeropuertos del país si la medida de fuerza afecta la operatoria habitual.

Un conflicto que escala en un momento clave

La convocatoria se produce en la antesala de un fin de semana largo, cuando suele incrementarse la cantidad de personas que se trasladan por vía aérea hacia distintos destinos turísticos.

Por esa razón, el anuncio del paro encendió las alarmas en el sector aerocomercial y entre los pasajeros que ya tenían planificados viajes para esos días. Mientras tanto, se espera conocer cómo impactará la medida en la programación de vuelos.