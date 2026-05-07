La Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a reclamarle al Gobierno argentino que reconsidere su salida del organismo internacional en medio de la investigación por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ya registra nueve casos confirmados. El pedido fue realizado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en la que insistió sobre la importancia de mantener la cooperación sanitaria internacional frente a enfermedades infecciosas.

“Creo que reconsiderar sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria”, expresó el titular del organismo. En esa línea, remarcó que “a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras”.

Cuándo Argentina dejó de integrar la OMS

Argentina dejó formalmente de integrar la OMS el pasado 19 de marzo, luego de cumplirse el plazo de un año desde la notificación oficial presentada por el Gobierno nacional. El planteo de Ghebreyesus replica el pedido que también había formulado tiempo atrás a Estados Unidos.

La preocupación internacional se intensificó en las últimas horas luego de la internación de una azafata neerlandesa en Ámsterdam, considerada por los investigadores como un posible caso de contagio fuera del crucero. Según trascendió, la trabajadora aérea habría tenido contacto estrecho con una ciudadana neerlandesa que había desembarcado del buque el 25 de abril y que falleció un día después en Sudáfrica tras presentar síntomas compatibles con hantavirus.

Frente a ese escenario, la OMS activó protocolos de emergencia y comenzó el rastreo de cerca de 80 personas que compartieron el vuelo con la pasajera fallecida, mientras continúan los estudios epidemiológicos para determinar el origen exacto de la transmisión.

En paralelo, el Ministerio de Salud argentino informó que envió insumos sanitarios y asistencia técnica a los países involucrados en el operativo internacional, además de colaborar en las investigaciones vinculadas al brote.