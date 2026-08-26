Visita del papa León XIV: definen actividades y refuerzan la seguridad para noviembre

El Papa León XIV recibirá este jueves en Roma a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, mientras avanzan los preparativos para su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En paralelo, una delegación del Vaticano llegará a la Argentina para evaluar los lugares propuestos y definir aspectos centrales de la organización.

El encuentro en Roma será con el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro. La reunión estará vinculada con los detalles del futuro desembarco del Pontífice en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La agenda todavía se encuentra en proceso de definición. Algunas de las alternativas que habían sido consideradas inicialmente fueron modificadas, por lo que el itinerario definitivo todavía no está cerrado y se espera que pueda quedar establecido hacia mediados de septiembre.

En ese proceso tendrá un papel central una delegación de la Santa Sede que llegará al país el próximo domingo 30 y permanecerá hasta el jueves. El objetivo será inspeccionar en territorio cada una de las propuestas, evaluar su viabilidad y avanzar en los detalles necesarios para terminar de definir el programa de la visita.

La delegación estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos, quien tendrá a su cargo la evaluación de los escenarios previstos para las actividades del Papa.

También se prevé la llegada del jefe de seguridad del Vaticano junto con un grupo de especialistas, que analizarán las condiciones que deberán reunir los lugares y los recorridos previstos durante la estadía de León XIV.

La evaluación abarcará los accesos, los desplazamientos del Pontífice, los recorridos y las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las celebraciones, que se espera sean masivas y convoquen a una gran cantidad de fieles.

Uno de los principales desafíos será compatibilizar el operativo de seguridad con la posibilidad de que León XIV mantenga contacto cercano con los fieles. Por eso, los especialistas del Vaticano comenzarán a trabajar junto con las fuerzas de seguridad argentinas en los protocolos que deberán aplicarse durante las actividades.

Hasta el momento, los tres principales escenarios bajo evaluación son el Monumento a los Españoles, en Palermo; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires; y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

La decisión final sobre estos lugares quedará en manos del Vaticano, a partir de los informes que elabore la delegación que recorrerá cada uno de los espacios. Mientras tanto, las autoridades de la Iglesia en Córdoba y Luján ya mantienen contacto con funcionarios nacionales y locales para avanzar en cuestiones organizativas.

En la Casa Rosada, Karina Milei designó a Mara Gorini como una de las principales responsables de la coordinación entre el Gobierno, la Iglesia y las autoridades de los distintos lugares donde se desarrollarán las actividades del Pontífice.

La organización estará dividida entre las distintas instituciones involucradas. La Iglesia tendrá a su cargo el contenido pastoral y las celebraciones, mientras que el Gobierno nacional será responsable de la infraestructura, la logística y la seguridad vinculadas con la visita.

En ese marco, la semana pasada se realizó una reunión de coordinación con la participación del canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con funcionarios de las áreas involucradas.

Por parte de la Iglesia participaron el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. También estuvo presente el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny.

En los próximos días, la llegada de la delegación vaticana permitirá avanzar sobre los aspectos técnicos y de seguridad que todavía están pendientes. El objetivo es que hacia mediados de septiembre quede definido el itinerario definitivo de León XIV en la Argentina.

Antes de eso, el Papa mantendrá este jueves en Roma el encuentro con Colombo y Pizarro. Los representantes del Episcopado aprovecharán la reunión para abordar cuestiones institucionales y poner al Pontífice al tanto del avance de los preparativos para su primera visita a la Argentina.