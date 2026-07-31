La VTV cambió y ya no será como hasta ahora

Desde este viernes comenzó a regir un nuevo esquema para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en todo el país. La principal modificación elimina la obligación de hacer el trámite únicamente en plantas oficiales y abre la puerta para que talleres mecánicos particulares también puedan realizar la revisión.

El cambio fue oficializado por el Gobierno nacional a través de una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida crea además un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, donde deberán inscribirse quienes quieran prestar el servicio.

Con este nuevo modelo, miles de conductores se encontrarán con un escenario distinto al que conocían hasta ahora: la revisión podrá hacerse en diferentes establecimientos, siempre que cumplan con las condiciones técnicas exigidas por la normativa.

Ya no cualquier taller: quiénes podrán hacer la VTV

Aunque el anuncio abre el servicio a talleres particulares, eso no significa que cualquier mecánico pueda entregar una VTV.

Solo estarán habilitados los establecimientos que acrediten capacidad técnica suficiente y figuren inscriptos en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que dependerá de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

También podrán incorporarse concesionarias e importadores que cumplan los requisitos establecidos.

El registro será público, gratuito y funcionará de manera digital mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Un punto que genera atención: cómo será la habilitación de los talleres

Uno de los aspectos más novedosos del nuevo sistema es el mecanismo previsto para habilitar talleres.

La inscripción se realizará mediante una declaración jurada. Si el trámite no recibe respuesta dentro del plazo establecido por la administración, el establecimiento podrá obtener una habilitación provisoria automática, que luego quedará sujeta a controles posteriores.

Ese mecanismo forma parte del nuevo esquema diseñado por el Gobierno para agilizar la incorporación de nuevos prestadores al sistema.

También cambian los plazos para hacer la revisión

La reforma modifica además la frecuencia con la que deberán realizar la VTV algunos vehículos.

En el caso de los vehículos particulares cero kilómetro, la primera inspección será a los cinco años.

Después, los vehículos particulares con hasta 10 años de antigüedad deberán realizar la revisión cada 24 meses. Los que superen esa antigüedad tendrán que hacerla una vez por año.

Para los vehículos destinados al transporte de pasajeros y de cargas, la primera revisión deberá realizarse como máximo dentro de los primeros 12 meses y luego repetirse anualmente.

El objetivo del Gobierno

Según la normativa oficial, los cambios buscan ampliar la oferta de lugares donde realizar la revisión técnica, simplificar los trámites administrativos y generar un sistema más competitivo, sin modificar los controles técnicos obligatorios para garantizar las condiciones de seguridad vial.

La nueva reglamentación mantiene la exigencia de contar con un director técnico y de cumplir los procedimientos de inspección previstos por la legislación vigente.