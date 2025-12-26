El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires anunció un incremento del 21,8% en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzará a aplicarse a partir del 16 de enero de 2025, según se publicó en el Boletín Oficial.
La tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a ser de 97.000 pesos, un salto significativo respecto a los 79.600 pesos vigentes hasta ahora. Este ajuste implica un aumento considerable para quienes aún tienen pendiente realizar el trámite.
En cuanto a otros tipos de vehículos, las motos deberán abonar 38.800 pesos, mientras que los vehículos que superen las 2.500 kilos tendrán que pagar 174.604 pesos. Para remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, el costo será de 58.201 pesos, y para aquellos que excedan ese peso, la tarifa será de 87.302 pesos.
La estructura tarifaria se basa en el valor del salario básico del operario categoría 1, establecido en el convenio vigente entre las concesionarias agrupadas en CAVEA y el sindicato SMATA. La tarifa básica representa el 7% de dicho salario, que sirve como referencia para calcular los montos aplicables.