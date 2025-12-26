El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires anunció un incremento del 21,8% en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzará a aplicarse a partir del 16 de enero de 2025, según se publicó en el Boletín Oficial.

La tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a ser de 97.000 pesos, un salto significativo respecto a los 79.600 pesos vigentes hasta ahora. Este ajuste implica un aumento considerable para quienes aún tienen pendiente realizar el trámite.

En cuanto a otros tipos de vehículos, las motos deberán abonar 38.800 pesos, mientras que los vehículos que superen las 2.500 kilos tendrán que pagar 174.604 pesos. Para remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, el costo será de 58.201 pesos, y para aquellos que excedan ese peso, la tarifa será de 87.302 pesos.

VTV en Buenos Aires: suba del 21,8% desde enero 2025

La estructura tarifaria se basa en el valor del salario básico del operario categoría 1, establecido en el convenio vigente entre las concesionarias agrupadas en CAVEA y el sindicato SMATA. La tarifa básica representa el 7% de dicho salario, que sirve como referencia para calcular los montos aplicables.