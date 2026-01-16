Cuánto cuesta la VTV en Cipolletti

La tarifa de la Verificación Técnica Obligatoria en Cipolletti se actualiza de manera trimestral. Los valores vigentes son:

Autos: $44.500

Camionetas: $66.750

El último aumento se aplicó en enero. Los valores alcanzan a la verificación inicial y también a las reverificaciones, que se realizan cuando el vehículo debe volver a control por alguna observación técnica.

Turnos obligatorios y alta demanda

La atención es exclusivamente con turno previo, que debe solicitarse a través de la página web oficial. Desde la planta recomiendan anticiparse varias semanas, especialmente en verano, cuando crece el movimiento por vacaciones, viajes largos y renovaciones de licencias.

En promedio se verifican unos 60 vehículos por día, de los cuales alrededor de 45 corresponden a turnos programados y entre 15 y 20 a reverificaciones. En los picos de temporada, la cifra puede trepar a 70 controles diarios, ya que se suman vehículos pesados como camiones, tráfic y combis.

Tiempos de verificación: cuánto demora el trámite

Una vez en la planta, el proceso es ágil:

Vehículos particulares: entre 10 y 15 minutos

Vehículos pesados: entre 20 y 30 minutos

El trámite comienza con la carga de datos administrativos y continúa con la inspección técnica del rodado.

La planta atiende de lunes a viernes, de 8 a 17.

Los turnos se gestionan online en turnos.tecnicasur.com o se puede consultar al (0299) 4361000

Requisitos según la provincia del vehículo

La verificación tiene alcances distintos según el tipo de usuario:

Particulares: la VTV es de carácter nacional

Empresas: la verificación es provincial

En el caso de vehículos radicados en Río Negro, solo es necesario presentar la cédula verde.

Para vehículos de otras provincias, como Neuquén, se requiere un paso adicional: el titular debe acercarse a la planta con la cédula verde y solicitar una excepción ante Vialidad. El pedido se gestiona desde la planta y suele demorar entre dos y tres días. Una vez aprobada, recién entonces se puede realizar la verificación.

Recomendaciones para evitar demoras

Desde la planta insisten en no esperar al vencimiento de la oblea. La sugerencia es clave para todos los conductores, pero especialmente para taxistas y vehículos de uso intensivo, que dependen del trámite para poder circular.

Con la demanda en alza durante el verano, sacar turno con anticipación permite planificar viajes, renovar licencias y circular con tranquilidad, sin apuros ni riesgos de quedar fuera de regla.

Una guía necesaria para guardar, compartir y tener a mano antes de salir a la ruta.