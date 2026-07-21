YPF anunció que llevará adelante un desdoblamiento (split) de sus acciones en una relación de 10 a 1, una estrategia orientada a facilitar el acceso de nuevos inversores al mercado bursátil y aumentar la liquidez de sus títulos. La operación se hará efectiva el 4 de agosto.

El mecanismo implica que por cada acción actual, los accionistas recibirán diez nuevas acciones. Al mismo tiempo, el valor nominal de cada título se reducirá de 10 pesos a 1 peso, por lo que el precio individual de las acciones también disminuirá en forma proporcional. Sin embargo, el valor total de la inversión de cada accionista no cambiará, al igual que su porcentaje de participación en la compañía.

Desde la petrolera explicaron que el objetivo es hacer más accesible la compra de acciones, especialmente para los pequeños inversores, además de favorecer un mayor volumen de operaciones y mejorar la liquidez del papel en el mercado local. Este tipo de operaciones es habitual entre empresas que buscan ampliar su base de accionistas sin modificar su estructura de capital.

Según informó la compañía, la fecha de corte será el 3 de agosto, por lo que quienes figuren como accionistas registrados en Caja de Valores S.A. hasta ese día participarán automáticamente del desdoblamiento. No será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el proceso se efectuará de manera automática.

La decisión forma parte de la estrategia financiera de YPF para fortalecer su presencia en el mercado de capitales y ampliar el universo de potenciales inversores, en un contexto en el que la empresa continúa impulsando proyectos vinculados al desarrollo energético y a Vaca Muerta.