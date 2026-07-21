YPF prepara un nuevo paso en su estrategia de mercado de capitales mientras profundiza su transformación como compañía energética con eje en Vaca Muerta. La petrolera anunció que el próximo 4 de agosto realizará un desdoblamiento de sus acciones ordinarias, una operación conocida como split, que multiplicará por diez la cantidad de títulos en circulación y reducirá el precio unitario de cada acción para facilitar el ingreso de nuevos inversores.

El mecanismo establece que cada accionista recibirá diez acciones nuevas por cada acción actual, sin modificar el valor total de su inversión ni su participación dentro de la compañía. La operación será automática y no requerirá ningún trámite por parte de los tenedores de acciones registradas en Caja de Valores S.A.

El objetivo principal del split es hacer que la acción de YPF resulte más accesible para pequeños inversores y ampliar la base de participantes del mercado bursátil argentino. La compañía busca acercar su capital accionario a más ahorristas locales y profundizar la relación entre el crecimiento operativo de la empresa y el mercado de capitales.

“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

La decisión se enmarca en una etapa de fuerte transformación de la petrolera, cuyo principal motor de crecimiento es el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo. La estrategia de la compañía apunta a incrementar la producción de petróleo shale, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia una mayor capacidad exportadora.

En los últimos años, YPF concentró inversiones en el desarrollo de bloques no convencionales, la ampliación de infraestructura y la reducción de costos de operación en la formación neuquina.

El objetivo es aumentar la escala productiva, generar mayores saldos exportables y posicionar al país como un proveedor relevante en el mercado energético internacional.

El crecimiento de Vaca Muerta es considerado por la compañía como el principal activo estratégico para su futuro. La expansión del shale oil permitió elevar los niveles de producción y mejorar la generación de caja, mientras avanzan proyectos vinculados al transporte, almacenamiento y exportación de crudo y gas.

Analistas del mercado destacan que el atractivo de YPF está vinculado cada vez más a la capacidad de transformar el potencial geológico de Vaca Muerta en resultados económicos concretos. En ese sentido, la evolución de la acción estará determinada no sólo por el split, sino también por variables como la producción, los márgenes operativos, el precio internacional del petróleo y la ejecución de los proyectos estratégicos.

La división de acciones no implica una emisión de nuevo capital ni aumenta automáticamente el valor de mercado de la compañía. Se trata de una modificación técnica que reduce el precio individual de cada título y puede favorecer una mayor liquidez. Para los actuales accionistas, la participación económica y política dentro de YPF permanecerá sin cambios.

El movimiento también se vincula con la intención de ampliar el acceso al mercado de capitales argentino. En paralelo, la empresa trabaja en nuevas herramientas digitales que permitirían comprar acciones de YPF directamente a través de APP YPF, acercando la inversión bursátil a millones de usuarios de su ecosistema.

Con esta estrategia, YPF busca combinar dos objetivos: consolidar el crecimiento productivo basado en Vaca Muerta y ampliar la participación de inversores en una compañía que aspira a transformarse en un actor energético regional con mayor peso exportador.