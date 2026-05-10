El Gobierno tiene por delante una semana cargada en materia económica. En los próximos días deberá definir qué pasa con los precios de los combustibles y las tarifas de trenes, mientras espera el dato de inflación de abril que el INDEC publicará este jueves.

El primer foco está en YPF. Este viernes vence el plazo de 45 días durante el cual la empresa mantuvo congelados los precios en los surtidores, una medida adoptada para contener el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el mercado energético. Según pudo saber TN, el CEO de YPF podría reunirse con el directorio entre lunes y martes para decidir si extiende la medida o la da por terminada, lo que abriría la puerta a aumentos en naftas y gasoil.

El margen de maniobra no es amplio. Fuentes del sector indicaron que los precios de los combustibles acumulan un atraso de entre 10% y 15% respecto a la evolución internacional desde el inicio del conflicto. A eso se suma que a principios de mayo el Gobierno actualizó 0,5% los impuestos sobre naftas y gasoil, y postergó hasta junio la aplicación del aumento total por la inflación acumulada de parte de 2024 y todo 2025. El antecedente pesa: en marzo, una suba del 25% en los combustibles tuvo un impacto directo y fuerte en el IPC.

En paralelo, el nuevo secretario de Transporte, Mariano Plencovich, convocará en las próximas horas a audiencias públicas para evaluar incrementos en los boletos de trenes nacionales.

El tercer elemento de la semana es el dato de inflación de abril. El consenso entre consultoras apunta a 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la tendencia días atrás: "La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo", afirmó. El número del INDEC del jueves confirmará o matizará ese pronóstico.