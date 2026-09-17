Rolando Figueroa reveló los detalles del plan vial que proyecta 1.000 nuevos kilómetros de rutas

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa presentó los principales lineamientos del Plan Vial que lleva adelante Neuquén que incluyen la repavimentación de 650 kilómetros y otros 1.000 kilómetros de nuevas rutas.

Recordó que durante toda la historia de la provincia, se construyeron 1.050 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas, lo que será ampliamente superado durante su gestión. “Estamos batiendo un récord”, aseguró.

El encuentro nacional que reunió a referentes de los sectores público, privado y académico para debatir sobre el futuro de la movilidad, la logística regional y la innovación en el transporte. Bajo el lema “Infraestructura vial para el desarrollo”, Mendoza fue sede del XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito.

Figueroa estuvo acompañado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

El Plan Vial tiene como propósito mejorar la conectividad territorial, acompañar el crecimiento de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta, reducir el déficit histórico de infraestructura y potenciar el turismo y la integración regional.

Durante la exposición, detalló que, en la región Confluencia, se están transformando los accesos a la capital provincial a través de la Autovía Norte. También avanzan las obras de duplicación de calzada hasta el río Neuquén y la construcción de cruces elevados y puentes en Casimiro Gómez y avenida Los Paraísos. Se suman las obras en el Cañadón de las Cabras y los rulos viales que permitirán optimizar la conexión con la Ruta 67.

Además, precisó que en la región Vaca Muerta, se construye la circunvalación de Añelo, que permitirá evitar el tránsito de transporte pesado y camiones por las zonas urbanas. También avanzan las obras de duplicación y mejoras en las rutas provinciales 7, 8, 17, 51 y 67, que facilitarán la circulación hacia Rincón de los Sauces y los principales yacimientos hidrocarburíferos.

En la región del Pehuén, se lleva adelante la pavimentación de tramos estratégicos de las rutas provinciales 23, 46 y 11, con el objetivo de potenciar el turismo y la producción en Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé. También se ejecutan trabajos sobre la Ruta 21, desde Loncopué hacia El Huecú, con proyecciones de avance hacia El Cholar.

En la región de los Lagos del Sur, se encuentran en ejecución las obras correspondientes al Acceso Alternativo Norte a San Martín de los Andes, además de mejoras y construcción de rotondas sobre la Ruta 40.

En la región del Alto Neuquén, la provincia impulsa un plan de pavimentación y mejora de rutas provinciales destinado a fortalecer la conectividad productiva y turística y, especialmente, el acceso al Paso Internacional Pichachén. Entre las obras previstas se encuentran la pavimentación de distintos tramos de las rutas provinciales 38, 57 y 6, además de la pavimentación de la Ruta 43 entre Las Ovejas y Varvarco. Por otra parte, la Ruta 46 es objeto de obras de repavimentación en la región del Pehuén, en un corredor diferente.

Conexión internacional

Figueroa también se refirió a la creación de un Corredor Bioceánico que permita conectar a Neuquén con la región chilena del Biobío y generar una salida al Pacífico para la producción de Vaca Muerta.

“La integración tiene que ser una realidad- dijo. En marzo vamos a comenzar la obra de pavimentación del paso internacional Pichachén. Estamos haciendo un corredor bioceánico que puede venir desde la provincia de Río Negro, desde La Pampa o desde Buenos Aires”, destacó.

Este corredor incluye a los principales pasos internacionales de Neuquén: Pichachén, Icalma, Mamuil Malal, y Hua Hum.

“Queremos sumar tres nuevos pasos internacionales pavimentados. Es infraestructura para integrar, producir y generar oportunidades en cada región”, concluyó.