En el marco del plan para desarrollar más de 1.000 kilómetros de infraestructura vial en todo el territorio provincial, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa mantuvo un encuentro con la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra.

“Desde antes del inicio de nuestra gestión trabajamos junto a los organismos internacionales para impulsar proyectos que transformen la provincia”, expresó el mandatario norpatagónico en su cuenta de X.

Además manifestó: “Hoy, el Plan Vial es una de nuestras prioridades. Estamos construyendo rutas que mejoran la conectividad, acompañan el crecimiento de Vaca Muerta y abren oportunidades para el turismo, la producción y el desarrollo de todo Neuquén. Queremos que neuquén siga siendo una provincia que genera energía para el país, apuntando desde ya también a las energías renovables”.

Participaron de la reunión los ministros Guillermo Koenig (Economía, Producción e Industria), Tanya Bertoldi (Infraestructura) y Leticia Esteves (Turismo, Ambiente y Recursos Naturales). También estuvo presente el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, entre otros funcionarios.





