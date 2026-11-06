Más de 2.200 efectivos y 650 patrulleros: el plan de Seguridad para recuperar presencia en las calles

El Ministerio de Seguridad de Neuquén logró avances significativos en su gestión operativa, dejando atrás años de desinversión, armamento deteriorado y falta de municiones. La transformación integral incluyó la incorporación de más de 2.200 efectivos, la compra de 650 patrulleros blindados y armamento no letal para modernizar el accionar en las calles.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, explicó que “la gravedad de la herencia recibida demandaba una intervención de fondo para restituir la presencia del Estado en el territorio”. Sobre la situación inicial, agregó: “La policía no tenía el control de las calles; lamentablemente estaba en manos de delincuentes y narcotraficantes. Nos encontramos con una policía con equipamiento obsoleto y escaso, donde los efectivos debían comprar sus propias municiones para cuidar su integridad física”.

Al asumir la presente gestión, el Ministerio de Seguridad trazó un diagnóstico severo sobre el estado operativo de las fuerzas de seguridad: años de desinversión continua, armamento deteriorado, falta estructural de municiones -con un stock inicial que apenas cubría dos meses de servicio- y una parálisis severa en materia penitenciaria.

La Unidad de Detención 11, por caso, afrontaba un hábeas corpus judicial que impedía el ingreso de nuevos internos y exigía la instalación urgente de un sistema integral de detección y extinción de incendios, requerimiento que fue completamente subsanado mediante la inversión en equipamiento específico.

Renovación tecnológica

Para revertir este panorama, se eliminó de manera definitiva la indumentaria compartida. “No podíamos seguir usando el llamado ‘chaleco caliente’, donde el efectivo que entraba de guardia esperaba al que salía para ponerse el mismo equipo. Hoy cada agente cuenta con su propio chaleco y su propia arma intransferible”, enfatizó el ministro. La renovación tecnológica sumó dispositivos Taser, pistolas Byrna y la adquisición en proceso de más vehículos con blindaje y paneles divisores.

A la par, el plan de infraestructura abarca más de 77 obras, incluyendo nuevas dependencias policiales en Centenario, Plottier, Neuquén Capital y Taquimilán, además del Complejo de la Meseta, que concentrará un cuartel de bomberos, comisaría y planta de verificación. También se reestructuró la cobertura territorial con la creación de la Dirección de Seguridad de la Región del Limay y nuevas unidades especializadas operativas para zonas de alto impacto demográfico como Añelo y Rincón de los Sauces.

En cuanto al combate contra el narcomenudeo, a partir de la adhesión a la ley de desfederalización del microtráfico, la provincia asumió la persecución de este delito. Desde entonces, se ejecutaron casi 500 allanamientos y se logró la condena de más de 200 personas, articulando el trabajo directamente entre la fuerza policial y la justicia, sin trabas burocráticas. Gran parte de estos resultados derivaron de denuncias anónimas a través de la aplicación "Neuquén Te Cuida" y los canales oficiales de la fiscalía.

Las intervenciones desbarataron puntos de venta donde se incautaron drogas, armamento de guerra y bienes robados. Para estos operativos de precisión, las brigadas emplean tecnología de vigilancia avanzada como drones y tareas de inteligencia, garantizando la cadena de prueba junto a la justicia.

Sin celulares en las cárceles

Por otro lado, se implementó un sistema homologado de inhibición de señal celular en los establecimientos carcelarios, el cual se ejecuta mediante un trabajo coordinado con la justicia y el personal penitenciario para asegurar la viabilidad del bloqueo sin alterar la seguridad interna.

El fortalecimiento institucional también apuntó a la jerarquización del personal y sus familias. Los salarios recibieron incrementos diferenciales exclusivos y actualizaciones por IPC. Con este esquema, en enero el haber inicial de un agente ingresante superará el millón trescientos mil pesos, posicionando a la institución como la policía mejor remunerada de Argentina. Complementariamente, se facilitó el acceso a lotes urbanizados y créditos hipotecarios mediante un acuerdo interministerial con la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

Al realizar un balance, Nicolini concluyó: “Queremos dejar una fuerza que sepa que hay un gobierno y un gobernador que realmente los valora, los respeta y los jerarquiza. Más allá del equipamiento y la infraestructura, el objetivo central es consolidar un cambio de paradigma permanente, donde vestir el uniforme policial vuelva a ser un motivo de profundo orgullo institucional y respeto social”.





