El ministro de Seguridad de la provincia del Neuquén, Matías Nicolini, participó en la ciudad de Córdoba del primer encuentro del año del Consejo de Seguridad Interior, el principal espacio de coordinación entre el Gobierno nacional y las carteras de seguridad de todas las provincias.

La reunión fue encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y reunió a ministros y autoridades del área de seguridad de todo el país. Durante la jornada se analizaron estrategias conjuntas para fortalecer las políticas públicas de seguridad, coordinar acciones frente al delito y compartir experiencias de gestión.

En ese marco, Nicolini expuso los resultados obtenidos por Neuquén tras un año de implementación de la desfederalización del narcomenudeo, una medida que permite que la Justicia provincial investigue delitos vinculados a la venta minorista de drogas.

“Después de un año de trabajo sostenido podemos mostrar resultados concretos. Neuquén tomó la decisión política de avanzar con la desfederalización del narcomenudeo y hoy estamos viendo los resultados de esa política pública”, afirmó el ministro.

Participación ciudadana y denuncias anónimas

El ministro también destacó el rol de la comunidad en la detección de puntos de venta de drogas.

La política de seguridad provincial promueve la utilización de canales de denuncia anónima, que permiten a los vecinos aportar información sobre posibles puntos de narcomenudeo en los barrios.

“El compromiso de los vecinos es fundamental para poder avanzar en las investigaciones. Cuando la comunidad y el Estado trabajan juntos, es posible recuperar los barrios y avanzar contra las redes de microtráfico”, señaló Nicolini.

El enfoque busca fortalecer la prevención y acercar la respuesta del Estado al territorio, especialmente en zonas donde el microtráfico impacta de manera directa en la seguridad cotidiana.

La ley de reiterancia, otro eje del debate

Entre los temas abordados en el encuentro del Consejo de Seguridad Interior también se analizó la reciente ley de reiterancia, una herramienta legislativa que busca fortalecer la respuesta del sistema penal frente a personas que cometen delitos de manera reiterada.

Neuquén se encuentra entre las provincias que avanzaron en la adopción de este tipo de instrumentos legales, en el marco de una agenda de reformas orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema de justicia y las políticas de seguridad.

Acuerdos para investigar delitos complejos

En el marco de la jornada de trabajo realizada en Córdoba, Neuquén también firmó acuerdos clave orientados a fortalecer la coordinación interjurisdiccional en la investigación de delitos complejos.

La provincia suscribió el convenio de adhesión a la Guía sobre Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el delito de Trata, un instrumento que busca mejorar los protocolos de actuación y fortalecer la articulación entre las distintas jurisdicciones ante este tipo de situaciones.

Además, Neuquén firmó el acta de adhesión al Consejo Federal de Delitos Económicos, un espacio de coordinación entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a planificar y coordinar acciones conjuntas orientadas a la prevención de la criminalidad organizada y el combate a la delincuencia económica.