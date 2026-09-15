Neuquén volverá a posicionarse como un punto de encuentro para la innovación y el emprendedurismo. El último fin de semana de septiembre, el espacio DUAM será sede de una jornada gratuita destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran iniciar un proyecto de inversión o potenciar un emprendimiento ya en marcha.

La actividad es organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia y se desarrollará de 9.30 a 16. Los interesados deberán completar una inscripción previa mediante el siguiente formulario online: https://forms.gle/1mR95wkr3xAR2iEa9.

La iniciativa apunta a brindar herramientas concretas para quienes buscan generar nuevas oportunidades laborales y de desarrollo económico en distintas localidades neuquinas, desde la capital provincial hasta ciudades del interior, la cordillera y las regiones vinculadas a Vaca Muerta.

Mateo Salvatto será el encargado del cierre

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la presentación de Mateo Salvatto, reconocido emprendedor tecnológico argentino y referente internacional en innovación con impacto social.

Durante su exposición, compartirá su experiencia personal en el mundo de la tecnología, el emprendedurismo y la innovación. Además, relatará cómo nació la idea de crear "Háblalo", una aplicación que actualmente asiste de manera gratuita a más de 500.000 personas con discapacidad en distintos países.

Salvatto, oriundo de Buenos Aires, alcanzó notoriedad a los 17 años al consagrarse campeón internacional de robótica. Un año más tarde fundó Asteroid, empresa desde la que desarrolló Háblalo. Actualmente también lidera proyectos vinculados a la inteligencia artificial y la construcción mediante impresión 3D.

Su trayectoria fue reconocida por instituciones internacionales y su empresa fue seleccionada entre las 100 startups más destacadas del mundo por la Global Entrepreneurship Network.

Mateo Salvatto, creador de la app Háblalo, llegará a Neuquén para el cierre de un evento de emprendedurismo en el Espacio DUAM - Foto

Talleres, mentorías e inteligencia artificial

La programación estará estructurada en torno a conversaciones, talleres y mentorías orientadas a las diferentes etapas del desarrollo emprendedor. Entre los temas previstos figuran inteligencia artificial, marketing, neuroventas, financiamiento, estrategias para comunicar proyectos con impacto y herramientas para potenciar negocios emergentes.

También participarán emprendedores y especialistas de diversos rubros, como Alexa Pessino, propietaria de Alexa Cocina; Azul Sad, mentora en desarrollo de negocios; Francisco Hernández, gerente de Matus Café & Pastelería; y Matías Montanaro, de Bendito Café Tostadero.

Además, habrá espacios de mentoría personalizada para que los asistentes puedan recibir orientación directa de referentes empresariales y profesionales.

Créditos y oportunidades para emprendedores de toda la provincia

Uno de los ejes centrales del encuentro será acercar información sobre financiamiento y programas de apoyo disponibles para las juventudes neuquinas.

A través de stands institucionales participarán organismos como el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), el Centro PyME-Adeneu y el Banco Provincia del Neuquén (BPN), entre otros.

Según informaron desde el Gobierno provincial, ya se otorgaron más de 200 créditos a jóvenes emprendedores mediante líneas como "Inclusión Financiera para Juventudes" y "Proyecta Futuro", herramientas que buscan facilitar el acceso al capital inicial para nuevos proyectos.

La estrategia forma parte de una política de acompañamiento al ecosistema emprendedor joven, especialmente relevante en una provincia que atraviesa un fuerte crecimiento económico impulsado por Vaca Muerta, el desarrollo tecnológico y la diversificación productiva.

Un espacio para generar redes y nuevos negocios

La jornada incluirá dinámicas especialmente diseñadas para fomentar vínculos entre emprendedores, potenciales clientes, proveedores e inversores.

También estará disponible la "Vitrina NqnJoven", un espacio donde los participantes podrán exhibir productos, servicios y proyectos, ampliando sus oportunidades de comercialización y visibilidad.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar una red de colaboración entre jóvenes de distintos puntos de Neuquén, fortaleciendo iniciativas que puedan transformarse en fuentes de empleo y crecimiento para las comunidades locales.