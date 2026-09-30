La Municipalidad de Neuquén puso en marcha este miércoles la quinta edición de la feria Empleo Joven, una propuesta destinada principalmente a quienes buscan acceder a su primer trabajo o conocer las oportunidades que ofrece el mercado laboral.

La actividad se desarrolla en el Casino Magic de Neuquén hasta las 17 y continuará este jueves, de 10 a 17. Durante las dos jornadas se realizan capacitaciones, encuentros con empresas y actividades vinculadas con la búsqueda laboral.

Entre las propuestas se incluyen herramientas para armar un currículum vitae, afrontar entrevistas de trabajo y conocer qué perfiles y habilidades están demandando actualmente las empresas.

La iniciativa apunta especialmente a las juventudes, aunque la convocatoria también alcanza a personas mayores que se encuentran en búsqueda activa de empleo o atraviesan un proceso de reconversión laboral.

El objetivo es acercar a quienes buscan trabajo con las empresas

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el trabajo conjunto entre las áreas municipales de Capacitación y Empleo.

Según explicó, más de 30 mil jóvenes realizan cada año trayectos formativos y esas capacitaciones posteriormente se incorporan al portal de empleo para facilitar la vinculación con empresas.

La funcionaria planteó que uno de los objetivos de la feria es fortalecer el vínculo entre las empresas neuquinas y las personas que buscan trabajo.

La propuesta también busca transmitir que conseguir un empleo no necesariamente implica abandonar los estudios. En ese sentido, se presentan alternativas laborales con diferentes cargas horarias que pueden ser compatibles con una carrera o una formación profesional.

“Hay empleos de menor carga horaria y la idea es que puedan conocer qué se necesita para introducirse al mundo laboral”, explicó Pasqualini.

Primer empleo y capacitación: qué herramientas ofrece la feria

La subsecretaria de Empleo, Clara Beverini, señaló que la feria busca reducir la distancia entre la formación y la posterior inserción laboral.

Uno de los ejes es que quienes actualmente estudian puedan conocer qué empresas están reclutando talentos, qué especializaciones requiere el mercado y cuáles son las habilidades necesarias para incorporarse al ámbito laboral.

La convocatoria, sin embargo, no está restringida a jóvenes. Beverini explicó que también pueden acercarse personas de 30, 35 o 40 años o más que estén buscando empleo o analizando un cambio de actividad.

De esta manera, la feria funciona tanto como espacio de orientación para el primer empleo como instancia de contacto para personas que necesitan reconvertir su perfil laboral.

Neuquén busca preparar trabajadores para nuevas demandas

El subsecretario de Capacitación, Ignacio Manzur, destacó la convocatoria registrada desde las primeras horas y remarcó la importancia de generar contacto directo entre los vecinos, las empresas y las instituciones educativas.

El funcionario señaló que los participantes pueden conocer qué perfiles están buscando las compañías, además de recibir herramientas para afrontar entrevistas laborales.

El enfoque adquiere relevancia en una ciudad donde las autoridades municipales proyectan nuevas oportunidades vinculadas con la actividad hidrocarburífera, tecnológica e industrial.

Pasqualini sostuvo que Neuquén tiene una fuerte vinculación con Vaca Muerta, pero también un perfil productivo que incluye tecnología e industria.

El empleo que proyecta el nuevo Parque Industrial

La feria también se desarrolla mientras la Municipalidad de Neuquén avanza con herramientas para preparar a los trabajadores frente a la expansión productiva prevista para la ciudad.

En agosto, el municipio presentó una nueva Red de Empleo Capital, una plataforma que ya reunía 20.000 currículums y que busca conectar a trabajadores, personas interesadas en capacitarse y empresas que necesitan incorporar personal.

El proyecto está vinculado además con el futuro Parque Industrial, cuya planificación contempla la radicación de empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Pasqualini adelantó que la próxima semana se presentarán las empresas que se incorporarán al Parque Industrial en su primera etapa y afirmó que las áreas de Empleo y Capacitación trabajarán para que los 20 mil puestos de trabajo proyectados puedan ser cubiertos por trabajadores neuquinos.

Ese escenario explica por qué la formación y la intermediación laboral ocupan un lugar central en las políticas de empleo de la ciudad.

Una estrategia que también incluye acompañamiento para armar el CV

La feria se suma a otras herramientas que la Municipalidad de Neuquén viene desarrollando para acompañar a quienes buscan trabajo.

En 2025, el municipio informó que ofrecía asistencia personalizada para armar currículums, cargarlos en una plataforma de empleo y prepararse para entrevistas, con profesionales vinculados a la inserción laboral.

La estrategia busca que la capacitación no quede aislada, sino que pueda convertirse en una herramienta para conectar los perfiles de los postulantes con las necesidades concretas de las empresas.

Este enfoque también aparece en iniciativas recientes de la ciudad, como los convenios para que estudiantes de escuelas técnicas realicen prácticas profesionalizantes en áreas municipales.

El rol de las empresas en la feria

Eduardo Antonio Nantón, gerente general de Casino & Hotel Casino Magic S.A. en Neuquén, destacó el compromiso del establecimiento con las actividades de formación, capacitación y empleo.

El establecimiento puso su infraestructura a disposición para el desarrollo de la quinta edición de la feria.

La participación empresarial resulta uno de los componentes centrales de la propuesta, ya que permite que quienes buscan trabajo tengan contacto con organizaciones que necesitan incorporar personal y conozcan de primera mano los perfiles requeridos.

Un mercado laboral que exige conectar formación y empleo

La quinta edición de Empleo Joven se realiza en un contexto en el que distintas iniciativas de Neuquén buscan acercar capacitación, perfiles laborales y empresas.

A nivel provincial, por ejemplo, el programa Emplea Neuquén viene desarrollando herramientas de intermediación y formación orientadas a los sectores productivos de la región. Una medición publicada en agosto indicó que 11.792 personas de las 32.415 que habían completado su legajo accedieron a un trabajo formal a través del programa.

En la capital neuquina, el desafío consiste en que las nuevas oportunidades laborales puedan encontrarse con trabajadores que tengan las competencias requeridas.

Por eso, la feria Empleo Joven no se limita a enseñar cómo presentarse a una entrevista: también busca mostrar qué está buscando el mercado laboral y cómo prepararse para esas oportunidades.

Entrevista realizada en "La Mañana es de La Primera" a Clara Beverini: