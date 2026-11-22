El sonido de 280 baterías tocando simultáneamente se apoderó este domingo del Parque Central de Neuquén durante la primera edición de Baterías a la Plaza, un encuentro que reunió a músicos profesionales, estudiantes y aficionados frente a cientos de espectadores.

La actividad comenzó minutos después de las 17 y tuvo como protagonista una interpretación colectiva de 15 canciones, preparadas especialmente para que todos los bateristas pudieran ejecutarlas al mismo tiempo.

La convocatoria reunió no solamente a músicos de Neuquén. También llegaron participantes desde Buenos Aires, San Juan y Mendoza, según informó la subsecretaria de Cultura municipal, Paulina Cacciatore.

“Estamos festejando con casi 300 baterías, con músicos que vinieron de todos lados, desde Buenos Aires, San Juan, Mendoza, a sumarse a esto, que realmente es una fiesta”, señaló la funcionaria.

La propuesta estuvo acompañada durante toda la jornada por cientos de personas que se acercaron al Parque Central y siguieron cada una de las interpretaciones.

1. Bateristas llegados desde Neuquén y otras provincias participaron de la primera edición del encuentro en la capital provincial.

Baterías a la Plaza volverá en 2027

Antes de finalizar el encuentro llegó una de las principales novedades de la tarde. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó desde el escenario que habrá una segunda edición.

“Nos vemos nuevamente acá en noviembre de 2027”, anunció ante los músicos y el público.

Pasqualini explicó que la primera experiencia fue organizada en coincidencia con el Día Internacional de la Música y aseguró que la convocatoria superó las expectativas iniciales.

“Es la primera edición, pero ya confirmamos que el año que viene, en noviembre, volvemos a convocar”, afirmó.

Un total de 280 bateristas participaron de la primera edición de Baterías a la Plaza en el Parque Central de Neuquén. (FOTO: Municipalidad de Neuquén)

La funcionaria también destacó la presencia de visitantes de localidades cercanas y vinculó la realización del encuentro con la actividad cultural de la capital neuquina.

Baterías a la Plaza fue organizada por la Municipalidad de Neuquén, con la colaboración de ECyDENSE y del Gobierno provincial.

También participaron Jorge Araujo y Sergio Masciotra, creadores y directores artísticos de la iniciativa, que nació en 2021 y desde entonces realizó encuentros en diferentes ciudades de Argentina y Uruguay.

La primera experiencia en la capital neuquina terminó así con 280 bateristas, 15 canciones interpretadas en conjunto y una nueva convocatoria ya confirmada: noviembre de 2027, cuando las baterías volverán a ocupar el Parque Central.